Ferraz encarga a Díaz que intente la investidura

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha dado su apoyo a Susana Díaz para que presente su candidatura a la Presidencia de la Junta cuando se constituya el Parlamento. De este modo, Ferraz se toma con más calma la renovación a la que aspira en Andalucía, y que pasa por la sustitución de Susana Díaz.

"Ahora mismo, lo que menos nos preocupa es la cuestión interna del partido, eso sabemos cómo solucionarlo", ha sostenido Ábalos. "La responsable de liderar la solución a los resultados electorales es Susana Díaz y queremos acompañar en ese proceso, más allá de lo que nos compete orgánicamente", ha indicado el número dos socialista.

El secretario de Organización ha dejado abierta las salidas: "Cuando uno dice ha entendido el mensaje, que toma nota, ¿eso cómo se entiende? ¿En qué concluye? En la puesta al día, en la renovación. Si no, ¿en qué se ha entendido? Ahora que eso tiene que ser dramático; no, no hay hostilidades".

Una vez que se constituya la Cámara, será el presidente del Parlamento quien encargue la formación de Gobierno al aspirante que tenga más apoyos. Será ése el momento en el que se designe al candidato. Esto sucederá a mediados de enero.

La dirección de Pedro Sánchez ha abordado esta mañana el resultado de las elecciones andaluzas. Ábalos dijo el lunes que los socialistas andaluces debían reflexionar y abordar la "regeneración" del PSOE-A. Ahora, explica que sus palabras se han malinterpretado: no es regeneración, sino "renovación".

La dirección federal del PSOE entiende que es necesario un cambio de liderazgo en el partido en Andalucía, pero los miembros andaluces que hay en Ferraz son partidarios de esperar a cómo se desarrolla el proceso de investidura en Andalucía.