Jesús Aguirre: "En esta legislatura yo he llorado 'pa jartarme' con decisiones muy duras"

-Quién la hubiera dicho a usted hace tres años que estaría tal día como hoy en una campaña electoral y como consejero de la Junta.

-Hace tres años estaba ya en puesto de salida, por mi edad y como funcionario con más de 40 años de carrera. Lo que pasa es que me meto en todos los charcos, pero nada viene de la nada. Yo estaba como coordinador de política sanitaria del PP andaluz, me nombró Javier Arenas, me mantuvo Zoido y también Juanma Moreno. Creo que he sido el único coordinador del partido que se ha mantenido. De ahí ha ido saliendo el programa electoral, lo que nosotros llamamos el “tocho”, y ahí ha habido mucha gente trabajando durante años. Cuando yo estaba ya en lo que llamo edad de desaprender, pues el presidente me llama y me propone ser consejero. Yo tenía ya un equipo y para mí fue mi fácil. En el primer consejo de gobierno yo ya tenía la estructura de la consejería. Todo eso me ayudó a dar el paso adelante.

-Pero insisto, no se veía en un campaña.

-Yo he hecho campañas, pero con unos años más joven y ahora mantener la gestión en la campaña es complicado. Eso sí, priorizo la gestión porque mantener un mes la consejería más grande de la Junta y la empresa más grande de España, que es Salud y Familias, todo ese tiempo sin gestionar no puede ser. Yo estoy en eso y, además, tratando de informar a todos los andaluces y a los cordobeses.

-¿Ustedes, los del PP, han sabido rentabilizar mejor su paso por el gobierno de la Junta mejor que sus socios de Cs?

-El gobierno ha sido un equipo, pero con un gran capitán, que es Juanma Moreno. Yo no creo que haya habido en la historia de España un gobierno bicolor tan transparente como el de PP y Cs, y eso que hemos tenido vientos a favor y en contra. Nos ha pasado de todo.

-Ha apelado varias veces en los que va de campaña a la relajación y al temor de que sus votantes piensen que está todo hecho.

-Hasta el rabo, todo es toro. Estamos en campaña y yo tengo que ilusionar a los cordobeses. Aunque sean conscientes del trabajo que se ha hecho, tengo que hablar con la gente y trasmitir para que los ciudadanos vayan a votar. Y eso hay que hacerlo mirando a la gente a los ojos.

-¿Qué queda por hacer en Córdoba?

-Pues queda muchísimo. En todas las áreas, desde la Autovía del Olivar hasta la de Jaén, la Variante Oeste, en educación, en energía y en todos los campos. Y en sanidad puedo estar horas hablando. Hemos empezado ya el centro de salud de Villanueva, estamos pendientes del de Bujalance y está muy avanzado el de Montoro, también el de Iznájar. Hay uno que se me ha quedado colgado, el de Alcolea, y ya pasó con la consultas externas del materno-infantil del Reina Sofía.

-Y además, el hospital de Palma del Río sigue cerrado y de Lucena apena se sabe nada.

-Le explico. Palma del Río terminamos de equiparlo el mes que viene con una inversión de unos tres millones de euros. Está vinculada ya su gestión al Reina Sofía y empezaremos a trabajarlo en pocos meses. En Lucena los tenemos hablado con el Ayuntamiento y estamos pendientes de la licitación. Estamos ya poniendo los puntos en muchos sitios. En Priego estamos pendientes de otro centro de especialidades. Cuando llegamos a la consejería me encontré con tantos papeles de compromisos y con tan pocos ladrillos que lo primero que hice fue pedirle a los delegados un plan de infraestructuras de cada provincia, con población diana y dónde teníamos que priorizar. Y eso es lo que estamos haciendo. Todo el mundo quiere un hospital en la puerta de su casa y eso no eficiente. Hemos invertido más de mil millones, así que hemos sido la principal empresa constructora de Andalucía, la que más obras ha realizado. Hemos invertido un 340% más que en los últimos ocho años de los gobiernos del PSOE. Estamos en el 7% del PIB andaluz en sanidad, algo impensable hace tres años y medio.

-Le están echando en cara, y lo que le queda, el despido de 8.000 sanitarios de los que contrataron para la pandemia.

-Cuando llegamos había 95.000 trabajadores en Salud y Familias y hoy tenemos 125.000, un 30.000 más, o lo que es lo mismo, un 28% más de sanitarios. Esos 8.000 que no se contrataron en octubre se contrataron en diciembre. Hemos hecho contrataciones masivas. Otra cifra. Cuando llegamos, uno de cada tres trabajadores de Salud tenía plaza en propiedad y hoy son dos de cada tres. Desatascamos todas las oferta públicas de empleo, que venían arrastradas desde 2015. Teníamos antes de fuga de batas blancas y ahora nos vienen. Somos atrayentes. Y lo hemos visto hace unos días con la elección de destinos de los MIR. El número de los MIR es la primera vez que pide Andalucía y el número uno de los médicos de familia, es la primera vez que elige Andalucía. ¿Por qué? Porque los contratos son mejores y las retribuciones las hemos subido. Aun así, sabemos que nos faltan médicos y por eso estamos ya en el abordaje de los déficits que podamos tener, sobre todo a partir de 2027.

-El mundo rural está tomando mucho protagonismo en esta campaña.

-Gran parte de mi campaña la estamos focalizando en explicar nuestros programas de agricultura, explicándoles los avances que queremos en áreas como los de la caza o el aceite de oliva, con los estudios que se han realizado recientemente en el Imibic, que como sabe uno de ellos es un “pelotazo”, ya que es la primera vez que se demuestra con evidencias científicas que el aceite de oliva virgen extra que previene en un 30% la mortalidad de aquellos postinfartados.

-Usted se expresa tal y como es, sin tapujos, en su forma de ser y hablar. ¿Eso le ha beneficiado ante la opinión pública?

-Yo creo que sí. Cuando le preguntan a mi equipo si el consejero es así, ellos le dicen que sí. Yo soy así, con mi jerga, como he sido toda mi vida, con mi forma de hablar, como hablaba en el pueblo. He de reconocer que al principio chocaba un poquito y en las primeras ruedas de prensa llamaba la atención mi forma de hablar. Luego, cuando vieron que lo que decía el consejero de Salud llega a la gente y se enteraba, ya me dijeron: Jesús no cambies.

-¿Y usted que respondía?

-No, si yo no voy a cambiar. Con 67 años ¿qué voy a cambiar? Ni he cambiado cuando estaba en el Senado y en otros puestos, no lo voy a hacer ahora.

-¿Falta cercanía de los políticos con la ciudadanía?

-Los que no sean cercanos, peor para ellos. El hecho es que hemos tenido una legislatura en la que yo he llorado pa jartarme -y ahí está mi equipo-, con decisiones muy duras, en las que si yo decidía que usted no podía ir a ver su madre, pues no podía. Medidas en las que condicionábamos la vida y la economía de los andaluces. Y que ahora vaya por la calle y sentir que la gente me quiere, para mí es un orgullo. Eso es lo que a mí estimula para seguir.

-¿En política es aconsejable reconocer errores?

-Mucho. Yo tengo muchos [ríe]. Los errores hay que asumirlos y actuar con acción y reacción. Por ejemplo, la pandemia nos ha tensionado y hemos visto que teníamos problemas a nivel de Primaria y lo que hicimos fue poner un plan de abordaje; vimos que había problemas en las residencias y actuamos; vimos que la salud mental era un auténtico problema. Hemos tenido errores, pero con un comité de expertos como el que tenemos hace que todo se soluciones, aunque el responsable siempre es el consejero. Y el gran respaldo además ha sido el del presidente, que ha ratificado siempre las decisiones que hemos adoptado. Trabajar con Juanma ha sido un gustazo, de verdad.

-El CIS le da cinco parlamentarios por Córdoba.

-[Canta] “Todos queremos más, todos queremos más...”. Yo voy al máximo siempre. No me leo las encuestas porque no tengo tiempo, pero si logramos un sexto, mejor. Aspiramos a poder gobernar tranquilamente y poner sobre la mesa el 100% de nuestro programa. Gobernar con una mayoría suficiente.

-Eso parece complicado.

-Bueno, ¿y por qué no? La utopía de hoy es la realidad de mañana y hace cuatro años nadie pensaba que Andalucía iba a estar gobernada por el PP y Ciudadanos. Vamos, que yo mismo pensaba que me iba morir sin ver un gobierno liberal conservador en Andalucía. Sin embargo, se consiguió.

-Ni que decir tiene que si el PP gobierna, usted seguirá al mando de la Consejería de Salud. ¿O baraja otro escenario?

-El que lo tiene que barajar es el presidente. Tendrá que decir si en ese tetris que tiene que hacer para conformar el nuevo gobierno tengo capacidad o no. De todas formas, yo siempre estaré a su lado tome la decisión que tome. [Ríe] Si Juanma me dice ven, lo dejo todo.