Juanma Moreno marca líneas rojas a Vox: no cederá ni en igualdad de género ni en medio ambiente

Por segunda vez. Juanma Moreno está dispuesto a repetir las elecciones autonómicas de 19 de junio si Vox tratase de imponer, para su investidura, políticas que supongan restricciones a la igualdad de género, la protección del medio ambiente y el autogobierno andaluz. "La repetición electoral no es aceptable, yo no lo quiero, ahora debemos ser conscientes de lo que nos jugamos en estas elecciones", ha declarado Moreno desde Pulpí.

Aun no ha comenzado la campaña electoral de modo oficial, y Moreno ya pone sobre la mesa unas posibles condiciones a Vox. El PP no aceptará nada que suponga una alteración del Estatuto de Autonomía de Andalucía, que recoge de modo expreso la protección de la igualdad de género, el medio ambiente y el autogobierno. Desde Pulí, Moreno ha citado a estas tres políticas como líneas rojas de un posible apoyo de Vox.

Si Juanma Moreno no obtiene una mayoría suficiente, necesitará los votos de Vox o para ser investido o para gobernar, en cuyo caso habría consejeros de Santiago Abascal en el Gobierno de la Junta. Lo que el presidente deja claro es que no alterará las políticas de violencia de género ni de medio ambiente, que son las supuestas bestias ideológicas que Vox no acepta. Los de Abascal niegan que el factor humano esté provocando el calentamiento global y el concepto de violencia de género. Lo primero es una supuesta conspiración de grupos internacionales ecologistas y lo segundo es una imposición ideológica.

Juanma Moreno ha comenzado la semana en Pulpí, donde ha visitado las instalaciones donde cristalizó la gran geoda almeriense. Desde allí, ha insistido en que impondrá en Andalucía la misma fiscalidad que hay en Madrid. "No entiendo por qué un andaluz tienen que pagar más impuestos que un madrileño", se ha preguntado.

El Gobierno central propone una armonización fiscal para que los territorios no compitan entre sí, pero Juanma Moreno no lo desea porque entiende que será una nivelación al alzo, lo que promete es bajar los impuestos tanto como lo haga su compañera de partido y presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

El Parlamento que salga de las elecciones del 19 de junio es el que elige al presidente de la Junta. Si el PP no alcanzase la mayoría absoluta de 55 escaños, tendría que negociar con Vox la investidura para conseguir o sus votos o la abstención. Esto último sólo valdría en el caso de que el PP lograse más escaños que los grupos de izquierdas y el PSOE.