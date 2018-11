"Se ubica a Ciudadanos en el centroderecha pero podríamos ser centroizquierda"

Pau Cambronero ha tenido que entregar su placa –de forma provisional– para aspirar a un escaño en el Parlamento y cambiar las cosas gracias a su experiencia en el Cuerpo Nacional de Policía. Tiene muchas posibilidades de conseguirlo, según las encuestas.

–¿Qué lleva a un policía nacional a meterse en un partido?

–Milito en Ciudadanos desde 2014. He visto de primera mano la política que hacemos en el Parlamento y a nivel nacional, así que decidí dar el paso.

–Ha visto de cerca la política porque está casado con Marta Escrivá, que ha sido parlamentaria de Ciudadanos los últimos años. ¿La experiencia de su mujer no lo ha espantado?

–Lo que he visto son muchas posibilidades de hacer cosas. Yo pensaba que no, que todo estaba decidido. He visto reuniones que luego se plasmaban en una proposición no de ley.

–Ponga un ejemplo.

–El caso de los agentes medioambientales. Después de muchas reuniones, salió una iniciativa de Ciudadanos que se aprobó en el Parlamento para idear un marco estatutario legal para ellos. Ahora la Junta está en el brete de que todas las fuerzas lo han aprobado y es maravilloso.

–¿Qué puede aportar un policía nacional a todo esto?

–Mi experiencia profesional.Son ocho años en la calle y luego trabajando a nivel jurídico. He visto cómo funciona la administración. Hay muchísimas cosas que cambiar. Mis compañeros en la Policía ya me están haciendo propuestas para que las lleve al Parlamento.

–¿Por qué elige Ciudadanos?

–Ciudadanos nace como una plataforma contra el nacionalismo. Contra la exclusión y la confrontación que provoca. Me acerqué a ellos incluso antes de que fueran un partido.

–Da el salto a la primera línea cuando Cs deja de apoyar alPSOE después de tres años y medio como socios.

–Apoyamos a Susana Díaz sin coger nada, sólo pactando políticas. En tres años y medio, más o menos, conseguimos cosas importantes, como el impuesto de Sucesiones y el IRPF y más dinero para sanidad y educación. Pero cuando hablas de regeneración democrática, que es la bandera de Ciudadanos, se nos caen. Con la corrupción que les asola, sería inmolarse.

–Podían haber presionado antes y no a menos de un año para el final de la legislatura.

–Sí, pero año tras año íbamos logrando ciertos hitos. Yo en mi nómina noté la bajada de dos puntos en el IRPF. Poner eso en una balanza nos servía. Nos quedaba legislatura para conseguir más cosas. Cuando llega el final tienes que exigir más, que se cumpla el 100% del pacto. Es ahí cuado se levantaron de la mesa. Y no había la inestabilidad que decían. Las cosas se iban aprobando en el Parlamento, pero no había ni proyecto de Presupuestos. Nadie lo conocía. Yo creo que ni ellos.

–Juan Marín sale a ganar, pero necesita al PP.

–Nos necesitamos todos porque esto es un partido entre cuatro. Nosotros no vamos a renunciar a gobernar, como hace el PP hablando de pactos. No podemos hacer esas cuentas sin los resultados en la mesa. Andalucía necesita el cambio. Nos lo dicen. Veremos con quién se habla o con quien no.

–¿Sería más fácil ganar con un candidato más mediático, como Inés Arrimadas?

–Arrimadas ha hecho una machada y por eso la adoramos. Además es de Jerez. Pero tenemos un candidato que ha estado tres años peleando duro en el Parlamento.Yha salido de un proceso de primarias, así que no hay nada que decir.

–Hay quien acusa a Ciudadanos de ser un partido nacionalista español, comparándoles con los nacionalistas catalanes, ¿qué tienen que decirles?

–Yo me siento orgulloso de ser español. Es mi nacionalidad. Eso no significa ser nacionalista. Es estar con el Estado de derecho y la Constitución que me ampara. No soy radical.

–¿Cómo explica el éxito de Ciudadanos justo después del fracaso de un partido como UPyD?

–La diferencia está en las personas. Ciudadanos tiene una ideología firme y ha cogido un espectro parlamentario que nadie tenía. Los dirigentes de UPyD venían más del socialismo. Nosotros hemos obviado la lucha de izquierda y derecha, hemos cogido el centro y hemos ensanchado el camino por ambas vías para evitar el conservadurismo del PP y el progresismo de revista del PSOE.

–¿A cuál de los dos le hace más daño Ciudadanos?

–Daño no, pero se nos ha ubicado en el centroderecha, aunque realmente podríamos estar perfectamente en el centroizquierda.

–Se definieron como socialdemócratas y luego como liberales. Eso es más centroderecha.

–Tradicionalmente sí, pero hacemos una política no tradicionalista. No pensamos que tengamos que ser de izquierda o de derecha. Nos centramos en las políticas.