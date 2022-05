Goteo de ex dirigentes de Vox en fuga hacia el PP

Vox tiene votantes, y son muchos, no es un partido de dirigentes, pero es significativos que algunos de quienes participaron en la extensión de este partido en Andalucía estén pidiendo el voto para el candidato del PP, Juanma Moreno. Fuentes del PP explican que lo que ha sucedido en Málaga, donde una facción de Vox se ha puesto al servicio de Juanma Moreno, es un hecho puntual, aunque tanto el presidente de la Junta como la organización del partido ha recibido casi un centenar de mensajes de anteriores colaboradores del partido de Abascal.

El nacimiento de Vox en Andalucía estuvo marcado por su temprano éxito electoral, pero también con los problemas de los pioneros con la dirección jerarquizada de la formación de Santiago Abascal. Se sustituyeron a las direcciones electas en casi todas las provincias. Una de ellas fue Málaga. Allí, su ex presidente, Enrique de Vivero, un coronel retirado del Ejército de Tierra, ha solicitado esta semana, por medio de las redes el voto para Juanma Moreno con el objetivo de "frenar a las izquierdas".

De Vivero, que se define como legionario, escribe en su mensaje: "Desde mi humilde experiencia política, y tras décadas de servicio a España como militar de alto rango, muestro mi apoyo al presidente Juanma Moreno por su gestión y por su honestidad". Este ex presidente y el ex secretario general malagueño, Francisco Vázquez, se marcharon de Vox por discrepancias con la dirección nacional y fundaron TúPatria. Vázquez también ha solicitado el voto para Juanma Moreno. Este ex dirigente ha explicado que la sintonía con el ex secretario general del PP en Málaga, Joaquín Ramírez, ha tenido mucho que ver en esta decisión.

El PP andaluz explica que no se ha tratado de una operación, pero admiten que les llegan mensajes de ex dirigentes de Vox de casi toda Andalucía. Algunos de éstos se han puesto en contacto con el propio presidente para mostrar su respaldo.

Los populares son conscientes de que Vox "lo que tiene en Andalucía son muchos votantes, es un partido de votantes, pero esto los mide". Los sondeos indican que el PP es el mayor beneficiario del derrumbe de Ciudadanos, que llegó a contar con 808.000 electores en Andalucía en las primeras elecciones generales de 2019. Ese año se repitieron. En todas, el PSOE fue el más votado.

En las segundas, los naranjas ya perdieron medio millón de votos, que hizo que Vox casi alcanzase al PP. Los de Abascal obtuvieron 869.909 votos frente a los 877.202 del PP.

Esta es la fortaleza a la que le teme el PP. Aún así lo que indica la elección de Alberto Núñez Feijóo es que no se está produciendo más trasvase de votos desde el PP hacia Vox. Una fuente andaluza matiza que, en estos momentos, el PP recibe tantos apoyos de Vox como Vox del PP, están en un equilibrio que se puede resolver durante la campaña electoral.

Algunas fuentes sitúa en 100.000 los votos que podría mantener Ciudadanos, por lo que ambas fuerzas se estarían disputando casi 600.000 votos si se considera el resultado de los naranjas de 2018. El PSOE, no obstante, también entraría en el reparto, aunque los socialistas sostienen que es posible recuperar unos 400.000 votantes que se abstuvieron ante Susana Díaz y votaron a favor de Pedro Sánchez.

Juanma Moreno está jugando en el lado templado del electorado, que es mayoritario, pero que deja libre el flanco situado más a la derecha. El PP no desea dar una sensación de victoria cuando aún restan 43 días de campaña, pero algunos sondeos, los pocos que se han hecho tras la convocatoria de las elecciones, le otorgan 48 parlamentarios. Si suman más que el PSOE y las dos izquierdas, Moreno no contará con Vox en el Gobierno.

El presidente de la Junta estuvo este sábado en Algeciras, donde se reunió con los alcaldes del PP. A ellos les pidió "una mayoría suficiente" para gobernar en solitario. Es el mismo mensaje al que apeló Susana Díaz en sus primeras elecciones en la Junta. Le bastó con el apoyo externo de Ciudadanos.

La dirección socialista también está apelando a sus alcaldes, con la diferencia que el PSOE gobierna en la mayoría de ayuntamientos de la comunidad. Una fuente ha explicado que lo que se está transmitiendo a los primeros ediles es que las elecciones del 19 de junio marcan tendencia, por lo que ellos también se juegan lo que pueda suceder en 2023, cuando se celebran comicios locales.