El libro que usó Olona en el debate para hablar de la caza ya había sido corregido por la Junta en 2019

En el debate del pasado lunes, la candidata de Vox, Macarena Olona, leyó una frase de un libro de texto para criticar a la Junta de Andalucía su falta de apoyo a la caza. "¿Qué podemos hacer para ayudar a evitar la extinción de especies? Prohibir la caza de animales", leía la candidata, para criticar que la Consejería de Educación hubiera aprobado ese manual para la formación de los niños andaluces.

Olona buscaba así el apoyo de uno de los colectivos en los que Vox está incidiendo más durante su precampaña y campaña electoral, los cazadores. Pero para ganarse ese apoyo utilizó un manual completamente desactualizado, ya que la editorial Vicens Vives había cambiado la frase de la polémica a instancias de la Consejería de Educación poco después de haber sido incluido en el registro de libros de texto. En el inicial también se incluía como consejo no practicar la caza y concienciar a otras personas para que no la practiquen. En el manual que finalmente quedó aprobado para utilizarlo en las clases de los alumnos de 5º de Educación Primaria, dentro del apartado "¿Qué podemos hacer o cómo podemos ayudar a evitar la extinción de especie?" la frase que aparece finalmente es "Controlar y prohibir la caza de animales en peligro de extinción, tal y como determina la ley". Y se insta a "No maltratar animales y concienciar a las personas que conozcan para que tampoco lo hagan".

La Viceconsejería de Educación impulsó un expediente de revisión de ese contenido solo un mes después de que se inscribiera en el registro de libros de texto como Lengua Castellana y Literatura. 5º Educación Primaria. Andalucía. Proyecto Zoom de la Editorial Vicens Vives. Cuando el volumen apareció, en 2019, la Federación Andaluza de Caza denunció esos contenidos a la propia Junta y al Defensor del Pueblo. La Administración autonómica analizó ese apartado concreto del libro de texto e inició un expediente de baja de oficio del registro.

Según consideró la Consejería de Educación en aquel momento, una vez revisada la normativa sobre materia de caza y el contenido recogido en el volumen, "podrían existir indicios de vulneración de los principios, valores, libertades, derechos y deberes constitucionales y estatutarios al contar la Comunidad Autónoma de Andalucía con una competencia exclusiva sobre materia de caza, que incluye en todo caso la planificación y la regulación de la misma; así como de su régimen de intervención administrativa, de la vigilancia y de los aprovechamientos cinegéticos".

Además, la Consejería remarcó que la propuesta de debate relacionada con la extinción de especies "presenta escasa adecuación al currículo del tercer ciclo del área de Lengua castellana y Literatura y podría restar contribución al desarrollo de la Competencia social y cívica por marcar las líneas de discusión, al introducir expresiones como “prohibir” o “no practiques” y, por tanto, poner en riesgo o directamente cercenar la capacidad del alumnado de expresar sus propias vivencias, opiniones, emociones, sentimientos e ideas previas al debate". Por todo ello, instó el expediente de baja de oficio.