Debate electoral andaluz: Todos contra Moreno, y Olona contra todos

Todos contra Juanma Moreno. Menos Juan Marín, candidato de Ciudadanos y vicepresidente del Gobierno, los candidatos que han intervenido en el primer debate electoral de los comicios andaluces, en RTVE, han intentado que Moreno bajase a la arena del plató y cometiera algún error. Desde los primeros segundos de su intervención, el socialista Juan Espadas interpeló al candidato del PP y presidente de la Junta, pero la mayor dureza la desarrolló Macarena Olona, de Vox. "Esos datos que usted muestra, señor Bonilla, son un insulto", arrancó Olona para sumarse a las izquierdas en sus críticas al Gobierno de la Junta.

Juanma Moreno ya preveía antes del debate que su único objetivo en este debate era no caer en el error. No moverse, no entrar al trapo. Los sondeos le vienen de cara, y su empeño es no dejarse arrastrar. No esperaba, sin embargo, el ataque personal de Olona, porque en el PP creen que es contraproducente para Vox atacar a un presidente que sus electores valoran muy bien. No fue ése el guion que ha seguido la candidata de Vox, que ha buscado durante el debate el enganche con cualquiera de los contrincantes. Con un tono propio de un mitin, la de Vox logró romper el esquema de todos contra uno, porque atacó a todos.

Juan Espadas advierte a Moreno que tenga cuidado no con "el Gobierno Frankenstein, sino con la del Exorcista"

Es como si la diputada por Granada funcionase con otra frecuencia, tanto por su tono agrio como por sus temas, más que de Andalucía habló de machismo e inmigración. Más allá de lo conocido, de advertir que derogará las leyes de violencia de género y dejar claro que Andalucía es España, no aportó una sola medida pegada a la comunidad. El programa de este partido se resume a un decálogo. Durante el desarrollo del debate, los candidatos se dieron cuenta de que no estaban allí para debatir con la candidata.

Cuando Juanma Moreno atacó a Espadas por "el Gobierno Frankenstein", por la cantidad de partidos que necesitaría para gobernar, el socialista le advirtió: "Tenga usted cuidado con la del Exorcista". Ante tal ruido voxero, Juan Marín e Inmaculada Nieto, de Por Andalucía, brillaron por una serenidad que se encuentra en las antípodas del concepto de política de Vox.

Teresa Rodríguez acusa a Olona de ser "el brazo político del terrorismo machista"

Era tan evidente ese desarrollo inicial del juego que Moreno, en su tercera intervención, aseguró que "soy el hombre de moda esta noche". Olona también atacó a Marín por haber aprobado, según ella, un encaje de los fondos Covid en el Presupuesto andaluz que es fraudulento, lo que le valió al líder de Ciudadanos para recordarle que Vox respaldó al Gobierno de Pedro Sánchez en su plan de fondos europeos. El primer rifirrafe de la noche, de hecho, se produjo entre Olona y Marín, lo que supone una reedición del papel que a Marín le ha tocado en ocasiones en el Gobierno de la Junta: servir de parapeto a Juanma Moreno.

Tal fue la salida de todos los contrincantes, que Teresa Rodríguez, de Adelante Andalucía, sostuvo que no todas las críticas valían. Olona ha aportado la mayor dureza del encuentro, y fue especialmente agria con Juan Espadas, al referirse a "la banda del Word Perfect". No todo el mundo entenderá la directa, pero con ello se refería a la esposa del candidato socialista, que compareció ante la comisión de investigación de la Faffe y se refirió a ese programa como el que utilizaba en la Consejería de empleo. "Ya está bien- le corrigió Espadas-, ya está bien, señora Olona, le pido respeto para las personas que están viendo este debate".

Teresa Rodríguez entró en el debate ideológico con Olona, y acusó a Vox de ser el "brazo político del terrorismo machista".

A pesar de la duración del debate, los candidatos sólo han tenido 17 minutos de intervención, cinco por cada uno de los tres bloques, más dos en el inicio y el final. En el descanso, cada uno de ellos ha recibido la asistencia de un asesor, apenas tres minutos. Excepto Vox, que ha preferido que entrasen tres personas para hablar con Macarena Olona, cada una de ellas ha estado un minuto.

De los seis candidatos que han participado, dos forman parte del Gobierno, Juanma Moreno y Juan Marín, y los otros cuatros están en la oposición: el socialista Juan Espadas; Inmaculada Nieto, de Por Andalucía; Macarena Olona, y Teresa Rodríguez. Moreno es el único que ha acudido al debate con corbata, Marín y Espadas llevaban chaqueta azul, pero el presidente de la Junta ha acudido al plató de RTVE con la misma indumentaria con la que preside los Consejos de Gobierno.

Cuando los candidatos lograban desentenderse de Olona, el debate regresaba a un esquema clásico, de la oposición contra Gobierno. Ante ello, Juanma Moreno no paró de recordarle a Juan Espadas que había participado en los gobiernos de Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y que ya en los año noventa era viceconsejero.

Ante las posibles coaliciones de Gobierno, Juanma Moreno no se movió de que él busca un Ejecutivo en solitario. Lo que parece claro después del debate de la noches que, difícilmente, formará un Ejecutivo que tenga a Olona de vicepresidenta, que llegó a acusarle de traición al cambio.

El debate se cerró con un minuto para candidato. Teresa Rodríguez lo aprovechó para llamar a la participación de las izquierdas el 19 de junio. Olona criticó "a los políticos de siempre". Inmaculada Nieto defendió que aún es posible la victoria de las izquierdas. Juan Marín pidió una oportunidad de cuatro años más para el Gobierno de coalición de Ciudadanos y el PP. Juan Espadas pidió que ningún voto progresista se quedase en casa. Juanma Moreno, que cerró el programa, apeló a "una mayoría, a la mayoría de los andaluces que son serenos".