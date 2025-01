El emotivo discurso de Manu Sánchez en los Premios Iris: "No me merezco el cáncer, pero lo celebro con ustedes"

Manu Sánchez recibió este martes el Premio Iris 2024 al "Mejor Presentador Autonómico" de la Academia de la Televisión, en una gala celebrada en el Gran Teatro Caixabank Príncipe Pío de Madrid.

El presentador andaluz fue galardonado por "Somos Música", el programa que la televisión pública de Andalucía emite los sábados en prime time. El popular andaluz, que además destaca por su labor como actor, escritor y empresario, cuenta con una trayectoria profesional que supera los 20 años sobre los escenarios.

En su intervención, Manu Sánchez compartió el Premio con todos los presentadores de las autonómicas y se refirió al difícil momento que está atravesando con su enfermedad.

Una victoria frente a las adversidades

En un discurso que emocionó a todos los presentes, Manu Sánchez hizo referencia a la operación de 13 horas que atravesó en diciembre y cómo esta experiencia ha marcado su vida en los últimos meses. "La última vez que nos vimos no podía levantarme. Hoy es un día muy especial", comenzó diciendo a Juan y Medio, quien le entregó el premio, recordando los momentos más duros que ha atravesado.

El presentador relató su recuperación en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid, donde los médicos siguen trabajando en su proceso de curación. Con su característico humor, Manu compartió anécdotas sobre las visitas que recibió durante su hospitalización: "Venían a verme Juan y Medio, Roberto Leal, José Mercé... y las enfermeras me preguntaban: '¿Tú quién eres?' Yo les decía: 'Le debo dinero a mucha gente'".

Sin embargo, a pesar de las dificultades, Sánchez dejó claro que su espíritu de lucha y su capacidad para celebrar la vida no han disminuido. "Me quedo con algo que me ha enseñado Donald Sutherland, que creo que no me merezco este premio, pero como tampoco me merezco el cáncer y me lo he tenido que quedar, me lo quedo, lo disfruto y lo celebro con ustedes". "La vida tiene curvas, momentos que duelen, momentos que se celebran", reflexionó, dejando un mensaje de fortaleza y esperanza.

Reivindicación de la televisión autonómica y orgullo andaluz

En otro pasaje de su discurso, Manu Sánchez se detuvo para poner en valor la labor de las televisiones autonómicas y su impacto en las comunidades que representan. "Lo de mejor presentador autonómico, lo de autonómico, suena un poquito como si fuéramos los paralímpicos de la tele", comentó con humor, aunque reivindicó con firmeza que las cadenas regionales no juegan un papel menor: "No jugamos a otro partido, no jugamos en otro terreno de juego. En Andalucía competimos cada día, en cada franja, con las grandes cadenas nacionales".

El presentador destacó que la comunidad autónoma, con casi 11 millones de potenciales espectadores, supera a muchos países de Europa en tamaño y diversidad cultural.

Sánchez también enfatizó la importancia del programa "Somos Música" como un proyecto que celebra la cultura y la música de Andalucía, con artistas como Vanesa Martín, Pablo Alborán y Manuel Carrasco, quienes han sido parte del programa. "Nuestros artistas no olvidan cuál es la casa y cuáles son sus raíces".

Representación andaluza en los Premios Iris 2024

Canal Sur Televisión fue galardonada por partida doble en las dos categorías autonómicas existentes de los Premios Iris.

Además, de Manu Sánchez en calidad de presentador, "Atrápame si puedes" que, en Canal Sur Televisión presenta Manolo Sarria y que, además de en la autonómica andaluza, se emite en ETB2, Aragón TV, TVG, TV3, CMMedia, IB3, TVC, À Punt, Telemadrid y Canal Extremadura, fue reconocido por los Iris de la Academia como "Mejor Programa Autonómico".

El presentador de "La Tarde, Aquí y Ahora", Juan Y Medio fue el encargado de entregar en el transcurso de la Gala los dos Premios Iris autonómicos, tanto a Manu Sánchez como a los presentadores de "Atrápame si puedes".