¿Cuáles son los grados de Formación Profesional mejor pagados en Andalucía? Todos tienen que ver con el campo de la informática

La Formación Profesional se ha convertido en una alternativa igual de interesante que los Grados universitarios para muchos estudiantes. Se trata de una vía rápida de acceso a empleo cualificado por la alta demanda de perfiles técnicos y su preparación eminentemente práctica. En concreto, los ciclos formativos relacionados con la informática se encuentran entre los mejor retribuidos en el contexto de la transformación digital de las empresas.

Por ejemplo, el grado medio de Sistemas Microinformáticos y Redes (SMR) está orientado al montaje, la reparación y gestión de ordenadores. Esta formación permite trabajar como técnico de soporte informático u operador de sistemas, entre otros, en entidades de cualquier tamaño y sector productivo que utilicen sistemas microinformáticos y redes de datos para su gestión.

Dentro del siguiente nivel de enseñanza se ofertan asimismo varios grados superiores. Te explicamos en qué consisten a continuación.

Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma

El grado superior de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (DAM) se enfoca en el diseño, desarrollo y mantenimiento de aplicaciones informáticas. Esta titulación abre la puerta a trabajar en la implantación y adaptación de sistemas de planificación de recursos empresariales y gestión de relaciones con clientes en todo tipo de sectores, así como otros ámbitos como la educación, el ocio o el entretenimiento.

Desarrollo de Aplicaciones Web

La formación en Desarrollo de Aplicaciones Web prepara a los alumnos para trabajar en empresas públicas o privadas, por cuenta ajena o propia, en el área de desarrollo y la programación de aplicaciones informáticas en entornos web. Los contenidos del curso se centran en la configuración y explotación de sistemas informáticos, la aplicación de técnicas y procedimientos de seguridad o la gestión y configuración de servidores y bases de datos, entre otros.

Administración de Sistemas Informáticos en Red (ASIR)

El grado medio de Administración de Sistemas Informáticos en Red (ASIR) te brindará conocimientos relacionados con la administración e instalación de software, la administración de servicios de red, la implantación de bases de datos y el diseño de la infraestructura de las redes telemáticas en todo tipo de entidades. Así, el estudio de esta titulación abre las puertas para trabajar como técnico, supervisor o incluso responsable del área de informática.

Ciberseguridad

Por otro lado, en varios centros de Andalucía se imparte ya el Curso de Especialización en Ciberseguridad en Entornos de las Tecnologías de la Información. Se trata de una formación de 720 horas a la que puedes acceder si tienes el título en alguno de los Grados Superiores ya citados.

Este curso está orientado a la adquisición de los conocimientos necesarios para elaborar e implantar planes de prevención en ciberseguridad en las organizaciones o la configuración de sistemas de control de acceso y autenticación en sistemas informáticos. En un contexto de creciente importancia de la ciberseguridad, las empresas demandan expertos, auditores y consultores capaces de establecer los mecanismos y medidas necesarias para proteger sus sitemas informáticos y redes de comunicación.