La familia de Miguel Ángel González, uno de los guardias civiles asesinados en Barbate por unos narcotraficantes, sigue pidiendo que se haga justicia tras el fallecimiento de su familiar. La madre y la hermana del fallecido han hablado en el programa Espejo Público y han mostrado su dolor. "Fueron a por ellos. Fue un asesinato. Los tiraron al agua y les pasaron por encima con la quilla del barco. Mi hijo estaba cumpliendo con su deber y luchando por su país", decía la madre de Miguel Ángel González.

Francisca Gómez continuaba explicando que los medios con los que cuenta la Guardia Civil son totalmente insuficientes. "A mi hijo lo montaron en un flotador contra una narcolancha. Que se haga lo que se tenga que hacer, pero que esto no vuelva a ocurrir. Que sirva, por lo menos, la muerte de mi hijo para que esto no vuelva a suceder. No sé de dónde estoy sacando la fuerza. Creo que mi hijo me está dando las fuerzas que yo no tenía para poder hablar y levantarme de la cama. Que se haga justicia por esto, que no tenía que haber pasado. No los tenían que haber mandado en una zodiac de cinco metros contra una lancha de 15 metros que se les echó encima".

Tampoco saben los familiares de Miguel Ángel por qué estaba él en esa misión, ya que era buzo. "Nadie me ha dado esa explicación. Creo que él se prestó voluntario al ver que iban tan pocos. En Algeciras son 12 guardias civiles para cubrir esa zona. Iba en la popa del barco vestido de buzo y fue al primero que le dieron. Él siempre iba delante. Mi hijo era un atleta. Era nadador y buzo de la infantería de Marina. Se hizo Guardia Civil y luego GEA. Cuando se vino destinado a Algeciras pensé que me lo iban a quitar porque allí no hay medios. Mi hijo tenía una forma de ser que a mí no me preocupaba. Nunca me decía que iba a una misión. Siempre me avisaba cuando volvía. No me lo contaba para no preocuparme", declaraba.

Además, la madre de Miguel Ángel González sostiene que los narcotraficantes actuaron contra su hijo y la Guardia Civil por venganza. "Había tenido un incidente hace poco. Llevaban 400 kilos de droga. Mi hijo salvó a uno de los narcos hace poco y otros fallecieron. Creo que esto ha sido una represalia porque hacía 2 días o 3 había fallecido un amigo del piloto de la narcolancha que tropezó con la lancha de la Guardia Civil que se cayó de la lancha y se mató. Un guardia Civil tenían que matar, o dos porque había muerto un narco", expresaba.

Francisca Gómez dice que quiere saber quién dio la orden de que su hijo y sus compañeros actuasen. "Me gustaría saber quién dijo que vayan como sea. A la primera vuelta que la narcolancha le dio a la zodiac, se tenían que haber ido. Además, no llevaban droga. Sólo querían intimidarlos. No sé a quién le compete eso. El Gobierno no hace nada porque tenía que ser como en Estados Unidos, una lancha de la Guardia Civil con ametralladoras. Pero claro, en esto se mueve mucho dinero y no sé a quién le interesa que vaya la droga a dónde tiene que ir. Me han quitado a mi hijo, me han destrozado la vida. Sobre todo, la vida de mi nieta, que tiene 12 años. Hace años había hombres preparados para combatir la droga, pero los quitaron. No sé quién decidió que ya no tenía que haber medios. Yo voy a llegar hasta el final y voy a pedir justicia".

También criticó al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que la le dio el pésame en el velatorio de su hijo porque estaba en shock y que dijo que la operación se la lucha contra el narcotráfico en el Estrecho de Gibraltar cuenta con los mismos medios que hace unos años. "Es un mentiroso, como su jefe. Se me acercó porque me cogió fuera de juego. Pero no hubiera permitido que se me hubiera acercado. Para mí, el ministro es una alfombra para los pies. Mi hijo no hubiera querido una medalla. Ya tenía mucha por su buen trabajo, por su honor, y su valentía. No le hacía falta una más. Seguiré luchando por mi hijo, la sonrisa eterna. Es lo que él habría querido".

No quisieron ver a Grande-Marlaska

Por otro lado, la hermana del asesinado, Celia González Gómez mostraba su malestar con la gente que le está demostrando no respetar la memoria de su hermano. "Hay gente que me está escribiendo por privado para decir que uno menos. Quiero que me digan eso a mí, me los voy a poner por delante", decía muy enfadada.

Asimismo, también expresaba que no entendía la situación cómo se puede enviar a la Guardia Civil con tan poco medios. "No entiendo quién hace las narcolanchas, si eso está prohibido... si ellos tienes esas embarcaciones, la Guardia Civil debería tener una igual o mejor. Mi hermano se ha jugado muchas veces la vida, esta vez sin salvársela, pero ahora entiendo como llevaba esa bandera con orgullo", decía orgullosa.

Celia González fue la que recibió la noticia junto a su padre y narró cómo fueron esos momentos. "Fui yo la que recibí la noticia. Estaba trabajando con el teléfono y sonó el teléfono antiguo de mi hermano. No pude coger el teléfono en ese momento. Ya empezó a llamarme mi padre y pensé que pasaba algo. Mi padre, llorando, me dijo que si estaba sentada: A tu hermano lo han matado". Me llamó un psicólogo para hablar conmigo. Tuve que localizar a toda mi familia, a la madre de mi sobrina, que ella no se lo cree todavía... fue muy duro", decía con la voz rota.

Por último, confesó que no quiso ver al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. "No nos ha llamado ningún político. Aplaudimos a la madre que decidió que no colocara Grande Marlaska la medalla a título póstumo. A mí me quitaron del medio porque no quería verlo. Había muchos políticos y gente que no conozco. Hubo un momento que una chica y un chico me cogieron y me dijeron: estas mal, vamos a tomarnos algo. Luego me enteré que acababa de venir e irse el señor este", finalizaba.

Su pareja también pide dimisiones

La novia del GEA asesinado por los narcotraficantes de Barbate, Alba, ha asegurado que su pareja no debía estar en esa embarcación cuando sucedió el trágico suceso. "Luchó para que por lo menos estuviesen en las condiciones que merecían estar" en materia de seguridad y que "no se merecía acabar así"."No se merecía esto, ni él ni nadie, pero él en concreto no se merecía acabar así. Ese no era su trabajo, allí no había personal suficiente y mi pareja era Guardia Civil pero del GEAS. Se dedicaba a rescatar a la gente con vida o sin vida y no se dedicaba a ir detrás de narcos, ni tenía que estar ahí", comentaba visiblemente abatida por la muerte de su pareja.

Miguel Ángel González fue condecorado a título póstumo con la Cruz de Oro de la Orden del Mérito de la Guardia Civil, una insignia que Alba ha rechazado al considerar que "no deberían de dar medallas cuando una persona ha fallecido por haber fallecido. No queremos ninguna medalla... Se debería valorar el trabajo que hay allí, de toda la gente que hay allí luchando cada día sin medios, y que pague el que tenga que pagar", ha manifestado.