Huellas dactilares y ADN, claves para identificar a las víctimas del accidente de Adamuz en 10 ó 12 horas

El jefe del departamento de Biología del Servicio de Criminalística ha explicado cómo se está identificando a las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz en Córdoba mediante “métodos científicos” y distintas técnicas. En su explicación, ha detallado que el procedimiento combina la huella dactilar con el análisis de muestras genéticas, y que los primeros resultados pueden obtenerse en “cuestión de 10 ó 12 horas” desde que las muestras llegan al laboratorio central.

En primer lugar, se toman las huellas dactilares, una actuación que “se suele realizar en la mesa de autopsias”. A continuación, esas huellas se cotejan con bases de datos, “como la del DNI”. Este paso permite avanzar en la identificación cuando hay coincidencias claras en los registros.

De forma paralela, se realiza la toma de muestras de ADN, que —según ha explicado— “sí se hace en la autopsia”. Esas muestras genéticas no se analizan en el lugar, sino que se trasladan al “laboratorio central de Madrid”, y el envío se realiza “en helicóptero”. Una vez que llegan al laboratorio central de criminalística, con sede en Madrid, el equipo suele tardar “unas 10, 12 horas en empezar a obtener los primeros perfiles genéticos”.

Con esos perfiles, se inicia la fase de comparación: “Después se hace la comparación entre los perfiles genéticos de los cadáveres y de los familiares y vamos casando hasta que conseguimos identificar los cadáveres”. El objetivo, según el responsable, es lograr identificaciones confirmadas y, con ello, “hacer que se disminuye el número de desapariciones”. ¿Qué papel juega esta rapidez en un contexto de emergencia con familias pendientes de información?

Claves del proceso