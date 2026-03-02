¿Puede Irán alcanzar Rota y Morón?

Aunque el embajador de Irán en España, Reza Zabib, ha declarado que Irán podría actuar contra las bases de Estados Unidos en España si resulta agredido desde estas posiciones, lo cierto es que el régimen de los ayatolás carece de misiles con un alcance tan lejano. Entre Rota y Morón e Irán hay una longitud de unos 3.500 kilómetros, mientras que el misil iraní que se supone tendría mayor alcance es el Soumar. Alcanzaría de 2.000 a 3.000 kilómetros, pero su capacidad no está demostrada.

El misil de crucero Soumar es una variedad del ruso Kh-55, y de ahí se deduce el posible alcance que podría tener, aunque es un dato que ningún país ha podido confirmar.

Irán tiene una de las reservas de misiles más poderosas de Oriente Próximo. Puede alcanzar a Israel, Arabia Saudí, Emirato Árabes, Qatar e, incluso, y el sudeste europeo. Una base británica situada en Chipre ha sido alcanzada por drones iraníes. El Gobierno griego ha anunciado este lunes que envía dos fragatas de guerra y dos cazas F-16 a Chipre para "contribuir de todas las formas posibles" a la defensa de la isla, después de que la pasada noche un dron de fabricación iraní impactara en la base británica de Akrotiri, en la isla mediterránea.

Irán posee tres familias de misiles balísticos: el tipo Shahab-3 y variables; Khorramshahr, y Sajjil, que tiene combustible sólido a diferencia de los dos primeros y que, por tanto, puede ser utilizado de modo más rápido. Ninguno de ellos podrían alcanzar más de los 3.000 kilómetros.

El Soumar, citado antes, no es un misil balístico, sino crucero, pero no está probado que pudiera llegar al Mediterráneo occidental.

Irán también cuenta con varios tipos de drones. Entre éstos, el Shaed-149, con capacidad de alcalde de 2.000 kilómetros; el Mohajer-6, con una distancia similar, y el Shahed-136 B, que es un dron suicida con una capacidad de hasta 4.000 kilómetros.

Mientras que el Shahed-136 se diseñó para ataques de largo alcance, la variante más moderna se concibió para doblar la distancia. Este dron puede transportar ojivas explosivas más grandes, lo que aumenta su potencial destructivo contra infraestructuras o posiciones militares.

La ministra de Defensa, Margartita Robles, ha negado este lunes que las bases de Estados Unidos en España se hayan utilizado para los ataques sobre Irán. No ha habido tal uso. Sí se han desplegado aviones de repostaje que, habitualmente, estaban en Morón, pero que fueron trasladados a otros país antes de comenzar el ataque. Los KC-135 salieron de las bases españolas antes de la operación y, según Robles, lo habrían hecho ante la negativa del Gobierno a que fueran usadas.

La base de Rota cuenta con destructores que forman parte del sistema antimisiles Aegis. Dos de ellos fueron enviados al Mediterráneo oriental.