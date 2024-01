El daño irreparable a la sanidad pública que denuncia el sindicato médico andaluz

Después de que el pasado 4 de enero el Ministerio de Sanidad aprobase unas guías en las que otorgaba nuevas competencias a los enfermeros en la que se les permitía recetar una serie de medicamentos a los pacientes, caso de paracetamol e ibuprofeno, validando para "la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos sujetos a prescripción médica por parte de las/los enfermeras/os”.

La respuesta del Sindicato Médico Andaluz no se ha hecho esperar y los galenos critican el Real Decreto 954/2015, que según ellos, "forman parte de un proyecto consistente en ceder progresivamente funciones asistenciales del médico a la enfermería" impulsados por dos factores, uno profesional y otro de gestión.

Entretanto, los enfermeros reivindican mayores competencias en el sistema sanitario, ya que ya no son diplomados, debido a que tienen que graduarse, al igual que los médicos, mientras los galenos no quieren que suplanten sus propias competencias. Además, reclaman que su periodo formativo en muy superior al de los enfermeros, que ahora estudian cuatro años, mientras que el suyo en en España es de diez u once, reclamando una diferencia no sólo temporal, sino de competencias. La formación de los médicos se centra en el diagnóstico, pronóstico, rehabilitación y tratamiento de los pacientes, y, por parte de la enfermería, está dirigida a sus cuidados.

Sustituir a los médicos

También critica el comunicado del SMA a los gestores por pretender sustituir a los médicos, que cada vez son más escasos, con enfermeros, ya que los beneficios económicos son elevados. "Menores retribuciones, menor tiempo de formación y un acatamiento mecánico de los protocolos asistenciales provocado por la falta de conocimientos médicos. Sus razones son puramente economicistas", dice el Sindicato Médico Andaluz.

Además, se quejan en dicho comunicado de la "enorme sobrecarga asistencial que padecemos los facultativos" y de que "ha bastado un recrudecimiento de la patología respiratoria aguda estas Navidades para demostrar que las consultas de enfermería no reducen la presión asistencial sobre las consultas médicas, a pesar de que el SAS ha contratado miles de enfermeros/as con ese supuesto objetivo".

Por tanto, demandan que "sólo los médicos estamos cualificados para prestar asistencia médica" y aseguran que los enfermeros reclamarán mayores retribuciones al asumir unas mayores competencias y que este cambio en el modelo provocará salidas de facultativos hacia la empresa privada, además de un conflicto laboral ya existente.

Asimismo, censuran la cantidad de injerencias que existen actualmente en el ámbito sanitario. "Hay personal de enfermería administrando sedaciones y anestesias en salas de endoscopia de toda Andalucía. Es solo cuestión de tiempo que alguien muera a causa de la falta de formación médica de este personal. Es solo cuestión de tiempo que alguien muera o sufra graves secuelas por un ictus tras ser atendido en una consulta de enfermería por una cefalea".

Por último, el comunicado del SMA reflexiona sobre el futuro de este conflicto entre médicos y enfermeros. "En definitiva, nos encontramos ante una estrategia que fracasará y causará un daño quizás irreparable a la sanidad pública.

El Sindicato Médico Andaluz hará todo lo posible para detenerlo, pero no será suficiente sin el apoyo de la Organización Médica Colegial y del conjunto de la sociedad. Nadie podrá reprocharnos en el futuro, cuando el plan se haya consumado, que no hicimos lo que debimos. Ojalá entonces todos puedan decir lo mismo", finaliza.