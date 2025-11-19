Jesús Aguirre recibe el primer Premio Nexus del Colegio de Gestores de Sevilla

El presidente del Parlamento de Andalucía, Jesús Aguirre, ha recibido el primer Premio Nexus, un galardón creado por el Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Sevilla para reconocer a profesionales e instituciones que impulsan el avance de la gestión administrativa. Durante el acto de entrega, celebrado recientemente, Aguirre destacó su "profundo espíritu colegial" y la importancia de la labor que realizan los gestores administrativos en la modernización de los procedimientos públicos.

Al recibir la distinción, el presidente parlamentario expresó su agradecimiento y subrayó la relevancia del trabajo de los gestores en la mejora de los servicios a la ciudadanía. "Cuando me llamó el presidente del Colegio fue un motivo de orgullo, mi relación con ellos es muy estrecha y es muy especial recibir este premio", manifestó Aguirre, quien añadió que "la función de los gestores administrativos es fundamental, es un motivo de tranquilidad contar con ellos por su conocimiento del engranaje administrativo".

Aguirre también puso de relieve la necesidad de promover entornos de colaboración que contribuyan a una Administración más eficiente y transparente, señalando que "hay mucho camino recorrido, pero aún queda por recorrer. Esperamos que el resto de las administraciones apliquen también la simplificación administrativa que se ha emprendido en Andalucía".

Amplio respaldo institucional al galardón

El acto congregó a numerosas personalidades de distintas administraciones y entidades profesionales, entre ellos el presidente del Consejo Económico y Social de Andalucía, Juan Marín; el director general de Justicia Juvenil y Cooperación de la Junta, Esteban Rondón; y representantes del Ayuntamiento de Sevilla, así como de la Guardia Civil, la Policía Nacional, la Agencia Tributaria, la Seguridad Social y Tráfico.

Javier Corral, presidente del Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Sevilla, destacó que la trayectoria profesional de Jesús Aguirre encarna los valores que inspiran el Premio Nexus. "Siempre ha presumido de su profunda vocación colegial y su compromiso con la transparencia institucional, el diálogo constructivo y la cercanía con los profesionales son rasgos que le distinguen", afirmó Corral.

Reconocimiento a una trayectoria de servicio público

Juan Marín, presidente del Consejo Económico y Social de Andalucía, recordó durante su intervención la gestión de Aguirre durante la crisis sanitaria: "Recuerdo perfectamente cuando llevando solo meses de Gobierno estalló el problema de la listeriosis y se nos vino el mundo encima, pensamos que ya no nos podía pasar nada peor y más tarde vino la pandemia. Jesús Aguirre se puso al frente de un comité de expertos que nos permitió salir adelante en una situación inédita y muy complicada".

Por su parte, Manuel Alés, teniente de alcalde y presidente del Pleno del Ayuntamiento de Sevilla, elogió la labor de los gestores administrativos como profesionales fundamentales que proporcionan seguridad jurídica a familias y empresas. Sobre el premiado, compartió una anécdota: "Cuando el alcalde me dio la responsabilidad de presidir el Pleno lo primero que hice fue ponerme vídeos de Jesús Aguirre, he aprendido mucho de él, pero jamás llegaré a ordenar el debate con su categoría y corrección".

Un premio que refuerza los valores profesionales

El Premio Nexus nace con la vocación de resaltar los valores de cooperación, innovación y ética profesional, aspectos esenciales para fortalecer los vínculos entre el colectivo de gestores administrativos y la sociedad. El comité especializado que seleccionó al premiado valoró especialmente la trayectoria de Aguirre, su impulso a iniciativas que facilitan la interacción entre la Administración y los profesionales, así como su constante apoyo al fortalecimiento del tejido institucional andaluz.

Con la creación de este galardón, el Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Sevilla reafirma su compromiso con la excelencia profesional y su apuesta por estrechar relaciones que impulsen un ejercicio profesional de mayor calidad y proyección social.