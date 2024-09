Una joven andaluza que estudia catalán colapsa al intentar pronunciar la palabra 'lee': "¿Yeyéi?"

Septiembre es por naturaleza el mes de los comienzos y normalmente llega cargado de nuevos propósitos. Más allá de apuntarse al gimnasio o llevar una alimentación saludable, uno de los retos más excitantes puede ser el de aprender un nuevo idioma desde cero. Esto es lo que ha decidido Marina Sánchez, más conocida por su nickname Pandarina, una creadora de contenido andaluza que realiza vídeos en streaming vía Twitch juega o comenta videojuegos, que se ha descargado Duolingo para estudiar catalán. Sin embargo, nadie dijo que fuera fácil: parece que uno de los ejercicios del nivel básico se le ha atascado.

Comprensión lectora, expresión escrita, comprensión auditiva y expresión oral son las cuatro disciplinas sobre las que se desarrolla el aprendizaje de todo idioma. Sobre sus dificultades en torno a esta última, Marina ya avisaba a sus seguidores con este mensaje a través de su cuenta en X hace unos días: "El catalán suena todo lindo hasta que tienes que aprender a decir el verbo leer, ¡es dificilísimo!". La prueba de ello ha sido uno de sus últimos vídeos en directo, donde la popular aplicación le propone repetir la siguiente frase en catalán, aparentemente sencilla: "Mi madre lee un libro".

O lo que es lo mismo: la meva mara llegeix un llibre. En seguida, a la joven andaluza se le atasca la palabra llegeix y reacciona de esta divertida forma: "La meva mara... ¿yeyéi? Es imposible que yo pueda decir eso". Pese a todo, la incipiente estudiante de catalán no se rinde y ha seguido practicando con frases nuevas.

En otro de los vídeos que ha publicado "solo para diversión" de sus seguidores, Marina proclama haber descubierto "el mayor secreto de los catalanes", que no es otro que cómo se pronuncia "pantumaca". La frase que ha despertado tan hilarante reacción no es otra que La nena menja pa amb tomàquet i esmorza, en castellano, "La niña come pan con tomate y almuerza". Pero la andaluza obvia repetir la oración y no puede pasar por alto este detalle: "¿Pancá...? ¿Por eso suena pantumaca, porque hay un amb en el medio?".

Las reacciones entre sus seguidores no se han hecho esperar, también entre los catalanes que le advierten de que no es la única que tiene problemas para conjugar el verbo leer. "Literalmente la mitad de los catalanes no sabe decir llegeix y no pasa nada". También hay quien le ha transmitido un mensaje de ánimo: "Como decía mi abuela, de mica en mica s'omple la pica", que viene a decir que poco a poco se cumplen los objetivos. Además, la andaluza se ha atrevido a decir en directo un famoso trabalenguas en catalán, "dieciséis jueces en un juzgado", y le han dicho que lo hace bastante bien.

Los más agoreros le avisan "ánimo, que luego vienen las vocales neutras" y los más crueles: "¿Yeyéi? Mare meva... Tómate un respiro y vuelve a intentarlo. Me duelen las orejas". También ha habido lugar para el cachondeo: "Eres una chica llegeix", que cante en catalán, en este caso. Idiomas, querida.