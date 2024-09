La icónica respuesta de una filóloga hispánica a la pregunta de si en la carrera le corrigen el acento andaluz

Filóloga hispánica, amante de Bécquer y andaluza. Estos rasgos definen la personalidad en TikTok de @laestanteriadero, que tiene una cuenta de divulgación relacionada con su carrera. Así, la joven ha respondido públicamente a un comentario de uno de sus vídeos anteriores, en el que un usuario le pregunta si no le corrigen el acento andaluz en Filología Hispánica. Y su respuesta ha sido toda una maravilla que no ha tardado en hacerse viral.

“Al principio, no iba a responder a este comentario porque me parecía que no merecía la pena”, asegura la tiktoker al comienzo del vídeo. “Pero después, mi orgullo herido de filóloga, primero, y luego de andaluza me ha dicho que es bastante oportuno, dado que mi cuenta es de divulgación y hablamos de cosas de filología. Y, como la filología está dentro de la lingüística, hoy vamos a hablar del andaluz”.

“Hay que aprender y dejar atrás los prejuicios”

Antes de proceder a su explicación, la joven hace referencia a que este tipo de comentarios “están ya muy anticuados” y es preciso “aprender y dejar atrás los prejuicios”. Además, no duda en advertir de que “en el colegio han timado un montón” a sus alumnos.

Una vez ya en materia, la tiktoker hace una mención especial al lingüista del siglo XX especializado en filología románica, Eugenio Coseriu, y asegura que es un tema que “ya se pone intenso”. En sus palabras, “Coseriu habla de que hay tres tipos de variaciones en todas las lenguas: diatópica, diafásica y diastrática”.

Las variaciones diatópica, diafásica y diastrática

“La variación diatópica es aquella que depende de la procedencia del hablante”, explica la filóloga. “Es decir, una variación geográfica” que, en este caso, sería el andaluz.

Por su parte, “la variación diastrática es aquella que depende de valores sociales, como por ejemplo el nivel socioeconómico, el nivel de estudios, el sexo, la edad, etc”, continúa @laestanteriadero. “Y después tenemos la variación diafásica, que depende del contexto comunicativo. Es decir, si hay más o menos formalidad, si es comunicación oral o escrita, etc”.

El andaluz es una variedad diatópica del español

“¿Qué ocurre? Que en el cole no se van a poner a hablar de Coseriu y de los tipos de variación. Entonces, explican todo muy fácil y provocan la confusión como la de esta persona (el usuario que dejó el comentario), que no sabe diferenciar entre la variación diatópica y la diastrática”, sostiene la joven con claridad.

En este sentido, la filóloga considera que “mucha gente cree que el andaluz es una variedad diastrática: una lengua de catetos, de gente sin estudios, de gente de campo… y esto no es así. El andaluz no es, ni más ni menos, que una variedad diatópica del español. Y siento mucho comunicaros que todos habláis una variedad diatópica”.

Finalmente, la joven filóloga reivindica el uso propio y personal de la lengua. “Hablad andaluz, hablad gallego, hablad catalán, hablad lo que os de la gana. Pero hablad, que la lengua es de la gente, es nuestra y no de la RAE”, concluye.