Así es la escena viral que se ha vivido el aeropuerto de Sevilla: "Trianosaurius Rex"

Lo peor de viajar en avión son, quizás, las largas esperas en el aeropuerto. Entre la necesidad de ir con el tiempo suficiente para no perder el vuelo y los posibles retrasos de las aerolíneas, es inevitable estar sentado frente a las pantallas de información durante lo que podrían ser varias horas. Sin embargo, en algunos casos la espera puede llegar a amenizarse de maneras insólitas.

Esto es lo que sucedió hace unas semanas en el Aeropuerto Internacional de Sevilla-San Pablo, como no podía ser de otra forma, y así ha quedado registrado en un vídeo que el usuario de TikTok, @ivanimpulso, ha compartido con sus más de 16.000 seguidores. El contenido rápidamente se ha hecho viral, alcanzando las 950.000 reproducciones y cientos de interacciones alrededor de un hecho que pocas veces podemos presenciar.

El dinosaurio bailaor

Si el alcalde de Vigo, Abel Caballero, había pensado que los dinosaurios (recordemos el famoso Dinoseto) eran ya propios de la urbe viguesa, el vídeo de Iván Impulso nos trae una nueva perspectiva sobre el asunto. En él podemos observar a dos personas cantando y bailando sevillanas, rodeados de un amplio grupo de observadores que dan palmas para animar, al tiempo que se ríen de la peculiar escena que tiene lugar ante sus ojos. Y no es para menos: uno de ellos va disfrazado de dinosaurio.

Por si fuera poco, alguien exclama: “¡La calor que tiene que estar pasando ahí dentro!”. Ciertamente, lo sucedido tiene lugar durante una de las olas de calor que con tanta intensidad se han vivido en la capital hispalense y, desde luego, no parece que el disfraz permita a su dueño mantenerse fresco en su interior. Sin embargo, el momento ha dado rápidamente la vuelta a España, debido a lo entrañable y divertido de esta situación que ha convertido la espera en un espectáculo bien propio de Sevilla.

Reacciones al ver el 'Trianosaurius Rex'

“Como los andaluces, no hay nada más gracioso. Vaya arte tenéis, olé y olé”, comenta una usuaria maravillada por la escena. La publicación ya cuenta con más de 800 comentarios y 93.000 me gusta. Asimismo, el periodista e influencer sevillano, Julio Muñoz, más conocido en las redes sociales como Rancio, ha compartido el vídeo de Iván Impulso en su cuenta de X, donde ha asegurado que “ya tiene nombre por los propios protagonistas: Trianosaurius Rex”.

Otra tiktoker comenta: “Imagínate no vivir en Andalucía y perderte estas cosas”; y lo cierto es que algo así no podía suceder en otro lugar del mundo. Ahora, durante las largas estancias en el aeropuerto sevillano será más que inevitable esperar que la escena se repita en otra ocasión para divertir a todos aquellos que se encuentren de paso por la terminal. “Estas cosas sólo pasan en Sevilla”, concuerda otro usuario al ver la publicación compartida por Iván Impulso. Así, podemos ver que las "Sevillanas Jurásicas", como añade otro internauta no han pasado desapercibidas y siguen dando de qué hablar en las redes sociales, como uno de esos mometos esporádicos y cautivadores que, de vez en cuando, sencillamente pasan.