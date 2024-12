La Junta de Andalucía confía en que el año que viene Doñana pueda volver a la Lista Verde de la UICN

La consejera de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha asegurado en la comisión de su departamento en el Parlamento de Andalucía, que está "convencida" de que el Parque Nacional de Doñana regresará a la Lista Verde de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) de la que fue excluída hace dos años por el deterioro de las condiciones del espacio protegido. La responsable del Ejecutivo andaluz ha recordado como "desde que se conoció la noticia, estamos en contacto permanente con la organización para solventar las deficiencias que se detectaron.

De hecho, se han producido en este sentido "varias reuniones de los equipos técnicos, la última de ellas en noviembre" en la que "se produjo intercambio de documentacióin de cara a una evaluación exhaustiva que esperamos que sea favorable el año que viene cuando se poducirá la decisión sobre el regreso a la Lista Verde" que ha considerado como "muy importante". García ha añadido que "los informes técnicos, en los que se facilita todos los documenbtos que se solicitan, esperamos que sean positivos y considero que el pronunciamiento de la UICN será positivo".

Para ello, desde la Consejería se ha detallado todas las inversiones hechas en la restauración del espacio natural por lo que "creo que vamos a conseguirlo". García daba respuesta así a una pregunta del parlamentario de Vox por Huelva, Rafael Segovia, que recordó como Doñana fue incluída en la Lista verde en el año 2014 y excluída ocho años después "por no cumplir 17 de los 50 indicadores que se requieren para estar en la misma" y también "según se dijo en su momento por la influencia de la agricultura intensiva en la zona o que la Junta no pagaba 180.000 euros anuales que se le abonaban". Estas cuestiones no han encontrado respuesta por parte de la consejera.

Sí lo hizo en otra interpelación sobre el Parque hecha por el mismo parlamentario, que ha reclamado concoer la actividad de Jaime Mora, comisionado para la coordinación de las acciones de la ejecucion del Protocolo General de actuación de medidas socioeconómicas contenidas en el Acuerdo por Doñana. La consejera recordó lo adelantado a este periódico relativo al cumplimento de ese pacto entre las dos administraciones, en el que la Junta "ya ha comprometido el 25% de la inversion total". García ha recordado las declaraciones del secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, respecto a la puesta en marcha de las bases reguladoras que articularán las subvenciones por el abandono de actividad de los agricultores y ha expresado su convencimiento que "se llevarán a efecto". Al mismo tiempo, también ha señalado el "espíritu de colaboración" como la mejor de las garantías para el Acuerdo se lleve a efecto "y los agricultores puedan acceder a las ayudas prometidas".

Reuniones desde hace meses

Tal y como adelantó este periódico el pasado mes de mayo, el proceso de reevaluación de la reintegración en la lista se lleva a cabo, en primer lugar, a través del grupo de expertos de la Lista Verde, que efectuará un análisis exhaustivo del expediente de Doñana y de la autoevaluación realizada por el gestor del espacio natural, informa la Junta de Andalucía. En segundo lugar, como siguiente paso del procedimiento, la decisión final sobre la ampliación de certificado será tomada por el Panel de la Lista Verde de la UICN después de que se haya recibido la documentación en su totalidad.

La Lista Verde es un sello concedido por la UICN y está dirigido a apoyar a los espacios naturales para que mejoren sus prácticas de gestión y consigan sus objetivos de conservación. El Espacio Natural de Doñana fue incluido en la Lista Verde por primera vez en 2014 entre 23 espacios naturales. La adhesión a esta lista se otorga por un período de cinco años y es renovable.

Después de la última evaluación, la UICN anunció la exclusión de la reserva natural de su lista de excepción, comunicada el año pasado. Aquella decisión levantó no poca polémica en la Junta, que lamentó no haber sido informada de primera mano de la expulsión de Doñana. El portavoz de la comitiva del UICN, James Hardcastle, expresó por entonces su deseo de que el espacio natural vuelva a ser admitida en la Lista Verde después de que vuelva a cumplir todos los parámetros y criterios evaluadores. “Queremos que Doñana esté en la Lista Verde y que sea un ejemplo para Andalucía, España y el mundo y, para ello, vamos a ayudar en el proceso en todas las formas apropiadas”.