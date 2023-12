La Junta de Moreno retiró una subvención de 140.000 euros a la lista verde UICN

La decisión de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) de sacar a Doñana de su exclusiva lista verde ha empañado el buen clima que desde últimos de noviembre se vivía en torno al parque gracias al acuerdo suscrito por el Gobierno de España y la Junta de Andalucía, que ha hecho decaer la proposición de ley liderada por PP y Vox en el Parlamento de Andalucía para ampliar los regadíos en la Corona Norte del espacio natural.

La Junta considera que la UICN tiene que aclarar el porqué de esta decisión, que "no ha sido comunicada oficialmente" por este organismo privado a la Administración andaluza, según se afanan en explicar desde el Gobierno de Juanma Moreno. De hecho, desde el Ejecutivo andaluz no se entiende cómo la directora de la UICN, Grethel Aguilar, no advirtió de esta decisión en la reunión que tuvo la delegación andaluza, conformada por el propio Juanma Moreno y los consejeros Ramón Fernández-Pacheco y Jorge Paradela, en la COP-28 que se ha celebrado recientemente en Dubái.

Lo que sí hizo la representante de la lista verde fue reclamar volver a percibir una subvención que la Junta de Juanma Moreno retiró cuando el PP llegó al Palacio de San Telmo. Aguilar aprovechó este encuentro, según fuentes de la Junta, para pedir los 140.000 euros anuales que el Gobierno andaluz concedía hasta 2018 a este organismo, que tiene sede en Andalucía, concretamente en el PTA de Málaga.

El Gobierno andaluz no quiere vincular oficialmente este asunto con la salida de Doñana de la lista verde, aunque fuentes de la Junta sí que ven intención en la decisión del organismo que tiene su sede en Suiza y que para pertenecer a él hay que abonar una cuota anual. En este último concepto, la Junta se encuentra "al día" de pago. La cuota para los gobiernos regionales está en torno a los 4.000 euros anuales.

Sigue siendo candidato

Desde la UICN se aclara que el parque "sigue siendo candidato a cumplir con los criterios y volver a ser incluido en la lista verde", aunque actualmente Doñana "no se encuentra" en este ranking. En principio, la UICN tiene que ofrecer una evaluación final tras presumiblemente visitar el humedal para comprobar sobre el terreno el estado del espacio natural.

Según la organización privada, Doñana entró en la lista verde en 2015 y su calificación se revisa cada cinco años. Tras la decisión de suspender al parque, la UICN explica que apoyará "a las autoridades" del espacio natural para ayudar a mejorar la gestión del parque "para lograr los resultados de conservación deseados con el objetivo de que Doñana vuelva a alcanzar los estándares de la lista verde".

Una llamada de atención

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, el portavoz del Ejecutivo y consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández-Pacheco, ha insistido en que "la verdad" es que la Junta "no tiene ninguna comunicación oficial" acerca de si Doñana continúa o no en la lista verde, a la que accedió por primera vez en 2015, con una revisión al cabo de cinco años.

Ha detallado que la UICN, en junio de 2022, hace una propuesta de valoración respecto a Doñana, ante la que la dirección del parque muestra su disconformidad con los indicadores de valores y presenta, en agosto de ese año, una queja formal. La contestación, según Fernández-Pacheco, ha llegado recientemente diciendo que Doñana está "suspendida en la lista verde desde junio de 2022" y que se va a "revaluar", pero eso no es "una comunicación oficial". "Han tardado más de un año en contestar a nuestra reclamación, no me atrevo a decir cuándo van a volver a evaluar Doñana", según ha manifestado Fernández-Pacheco.

Para el consejero, llama la atención que desde la UICN no se haya cursado visita alguna al parque, como sí se hizo en relación con Sierra Nevada, que, según esa organización, "no está en la misma situación" que Doñana, sino que el proceso de evaluación sobre su presencia en la lista verde sigue vigente.

"Lo importante no es estar o no estar en una lista, sino estar en Doñana y que todos trabajemos por Doñana", ha sentenciado el consejero, quien ha considerado oportuno poner "todo en perspectiva" y es que de los 16 parques nacionales de España, sólo Doñana y Sierra Nevada han estado en esa lista verde de la UICN.

Castellano, ratificado

Para el consejero, lo ocurrido con la UICN "no deja de ser una llamada de atención más sobre lo importante que es que todos trabajemos por Doñana". En cualquier caso, ha querido dejar claro que a la Junta no le "altera" la decisión de esa organización, porque hay un Acuerdo por Doñana firmado con el Gobierno central que desarrollar y un plan de trabajo que ya se aprobó ayer por unanimidad en el Consejo de Participación.

Preguntado sobre si el director del parque nacional y natural de Doñana, Juan Pedro Castellano, podría ser cesado por este asunto de la lista verde, el consejero ha señalado que ahora mismo no hay intención de cesarlo porque es la "mejor persona" para dirigir este espacio, algo que lleva haciendo desde hace años con otros consejeros, demostrando que es un "gran profesional".