La Junta de Andalucía impulsa seis IGP para sectores industriales emblemáticos

El gobierno autonómico andaluz ha anunciado su respaldo a seis sectores industriales emblemáticos de la región para que obtengan la Indicación Geográfica Protegida (IGP) tras la reciente apertura por parte de la Unión Europea de esta distinción a actividades artesanales e industriales. Las IGP, hasta ahora limitadas al ámbito agroalimentario, permitirán proteger productos con calidad o características vinculadas a su origen geográfico, lo que supondrá una importante ventaja competitiva para estos sectores tradicionales andaluces.

Según ha informado el Consejo de Gobierno, la Junta prestará asistencia técnica y orientación en la preparación de las propuestas, acompañando a las agrupaciones de productores durante todo el proceso de tramitación. Los sectores beneficiados serán el 'Blanco Macael' de Almería, el arte sacro sevillano, la joyería cordobesa, la piel de Ubrique (Cádiz), los 'sherry casks' jerezanos y el calzado artesanal de Valverde del Camino (Huelva). El reglamento europeo establece el 2 de diciembre de 2025 como fecha de inicio para la presentación de solicitudes.

Este reconocimiento europeo beneficiará tanto a consumidores, mejorando su conocimiento sobre la autenticidad de los productos, como a las pequeñas y medianas empresas, al reforzar su competitividad con un impacto positivo en el empleo, desarrollo y turismo de zonas rurales. Además, facilitará el acceso a mercados internacionales a través de acuerdos comerciales. La Consejería de Industria, Energía y Minas será el organismo encargado de gestionar estas IGP en la comunidad andaluza.

El mármol blanco de Macael: oro blanco andaluz

Conocido como el oro blanco de Andalucía, el mármol extraído de la Sierra de Filabres en Almería representa una piedra natural emblemática con profundas raíces históricas. Su presencia resulta fundamental en joyas arquitectónicas del patrimonio andaluz como la Alhambra, donde destacan sus 124 columnas y la fuente del Patio de los Leones. Su utilización se remonta al Imperio Romano, encontrándose en edificios tan emblemáticos como el teatro de Mérida, la Mezquita de Córdoba o el Palacio de Madinat al-Zahara.

El plan de cadena de valor Crece Industria de la piedra y mármol, impulsado por la Consejería de Industria, trabaja para reforzar este sector y afrontar sus retos actuales. Entre sus objetivos prioritarios se encuentra potenciar la expansión comercial en mercados europeos e internacionales, así como la diferenciación por calidad y origen, aspectos que se verán favorecidos con la obtención de la IGP.

Arte sacro sevillano: tradición artesanal y religiosa

Sevilla conserva una rica tradición de bordadores, escultores, tallistas y orfebres que han desarrollado y mantienen un valioso patrimonio cultural, custodiado en gran parte por hermandades y cofradías. La Junta de Andalucía ha desplegado diversas iniciativas para proteger estos oficios, como las subvenciones para la conservación-restauración de bienes muebles del patrimonio religioso, promovidas desde 2020 por la Consejería de Cultura y Deporte, y las ayudas a pymes y asociaciones artesanas.

La protección del arte sacro sevillano mediante la IGP busca diferenciar estas piezas por su calidad y origen frente a productos de terceros países, poniendo en valor su calidad, experiencia y significación cultural y religiosa. Esta iniciativa se promueve en colaboración con la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo.

Joyería de Córdoba: fusión de tradición e innovación

La tradición joyera andaluza tiene su epicentro en Córdoba, donde se concentra el 63% de las 730 empresas del sector en la comunidad. Fruto de la fusión de culturas, los joyeros cordobeses representan un patrimonio intangible que ha sabido evolucionar sin perder su esencia. El sector se encuentra en plena transformación industrial, apoyado por entidades como la Asociación de Joyeros de Córdoba, el Parque Joyero y la Escuela de Joyería, centro de referencia nacional.

Este sector muestra gran dinamismo y capacidad de adaptación para afrontar retos como la sostenibilidad, la digitalización o el relevo generacional. El plan de cadena de valor Crece Industria de la Joyería se centra en reforzar esta industria y impulsar su expansión comercial mediante la cooperación empresarial y la apertura de nuevos canales de distribución en mercados estratégicos.

Piel de Ubrique: excelencia en marroquinería

El sector de la marroquinería andaluza lidera ampliamente el panorama español con más de 500 empresas que representan el 31% del total nacional. Ubrique y la comarca de la Sierra de Cádiz concentran el 80% de las firmas andaluzas, caracterizadas por su herencia artesanal y enfoque hacia productos de alta calidad. El 75% de la producción se exporta, constituyendo un claro ejemplo de internacionalización.

La tradición marroquinera ubriqueña se remonta al siglo XVIII con la fabricación de petacas para tabaco, evolucionando hasta la actual manufactura de bolsos, pequeña marroquinería, cinturones y prendas de cuero. El reconocimiento mediante la IGP pondría en valor el enorme potencial de este sector y su aportación a la excelencia industrial y artesanal internacional.

Sherry Casks: barricas con historia jerezana

Los Sherry Casks, barriles de roble que han contenido vino de Jerez, tienen una vinculación directa con la expansión comercial de estos caldos en el siglo XIX. Su uso para la crianza de whisky escocés comenzó cuando las botas impregnadas con los aromas del jerez aportaban nuevos matices a estas bebidas espirituosas, creando una tradición que perdura hasta hoy.

En estos barriles confluye tanto la tradición del envinado como la fabricación en tonelerías, uno de los gremios más simbólicos de Jerez. El Consejo Regulador de la Denominación de Origen "Jerez-Xerés-Sherry" ha implementado desde hace una década un sistema de certificación para el envinado de botas, protegiendo así este producto singular que ahora aspira a la IGP.

Calzado artesanal de Valverde del Camino: tradición centenaria

Valverde del Camino (Huelva) posee una larga tradición en la fabricación de calzado documentada desde el siglo XIX, que ha llegado a la actualidad como un valor añadido reconocido dentro y fuera de Andalucía. El auge comenzó con la manufactura de botas para minería y equitación, extendiéndose después al calzado de trabajo y moda, con especial reconocimiento para los "botos de Valverde".

Este saber hacer se transmite generacionalmente a través de talleres familiares y cooperativas locales. El calzado valverdeño se elabora con piel natural curtida localmente, costura manual o semimanual mediante técnicas como el "cosido Goodyear" o "Blake", y suelas ensambladas artesanalmente. La obtención de la IGP se alinea con los objetivos del plan Crece Industria Textil, Cuero y Calzado para potenciar la expansión comercial de este producto diferenciado por su calidad y tradición.