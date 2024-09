La Junta reta a Montero a plantear un plan para condonar la deuda a todas las autonomías

La cúpula directiva de la Consejería de Hacienda lleva desde principios de año haciendo una guardia especial en los días festivos por si llega alguna comunicación oficial o una llamada desde el Ministerio de Hacienda para negociar una quita de la deuda que Andalucía mantiene con el Estado a través de los diferentes mecanismos de financiación de las comunidades autónomas, el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) o el Fondo de Suficiencia Financiera. Porque la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunció en diciembre que iba a negociar con las comunidades de la misma forma que iba a condonar unos 15.000 millones de euros a la Generalitat catalana siguiendo lo firmado entre el PSOE y ERC para la investidura de Pedro Sánchez.

Este martes, la vicepresidenta Montero se ha declarado perpleja con que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, haya dado instrucciones a sus presidentes autonómicos para que no negocien sobre financiación y condonación de deuda con el Gobierno y también con que estos lo acaten. Montero ha afirmado que tenía previsto iniciar "a lo largo del mes de septiembre" las reuniones con las comunidades autónomas para poder "cotejar los datos" relativos a esta materia.

Ante la "instrucción" dada por Génova, ha dicho, entiende que el PP "declina" seguir ese cauce de contacto, aunque ha invitado públicamente a "aquellos presidentes autonómicos que estén dispuestos a hablar de condonación de deuda y que estén dispuestos a hablar de esta materia tan sensible para su comunidad" a "poder convocarlos y hablar", como ha insistido en que estaba previsto.

Pero Andalucía no ha expresado públicamente su opinión sobre la quita de la deuda que mantiene con el Estado. La consejera de Hacienda, Carolina España, ha exigido a Montero "que convoque el Consejo de Política Fiscal y Financiera y diga las condiciones para condonar la deuda a todas las comunidades autónomas y no en una negociación bilateral en la que van miles de millones para Cataluña y las migajas para las demás".

La consejera de Hacienda de la Junta insiste en que las prioridades de Andalucía son diferentes a las de Cataluña. "Andalucía no tiene un problema de deuda, sí que lo tiene Cataluña que nos la triplica y necesita su condonación para la independencia", lo que no significa que se niegue a que el Estado le perdone parte de la deuda. "Si la vicepresidenta tiene voluntad política de ayudar a Andalucía, que ponga en marcha el fondo de nivelación transitorio que pedía cuando ella era la consejera de Hacienda".

Según los datos del Gobierno andaluz, la deuda de Andalucía es del 19%, por debajo de la media del país que está establecida en el 22%, mientras que la de Cataluña está en el 31%, "la condonación de la deuda para nosotros es tapar una hemorragia con una tirita mientras entrega miles de millones de euros a los independentistas", ha dicho Carolina España.

El Presupuesto 2025

El Gobierno andaluz está ya elaborando el Presupuesto para Andalucía y prevé aprobarlo "en tiempo y forma", si bien Carolina España ha detallado que "no hay certidumbre en cuanto a la posibilidad de aprobar los Presupuestos Generales del Estado para el año 2025", apuntando que la falta de cuentas estatales se traduce en menos fondos para las comunidades en muchos ámbitos, como en dependencia o inversiones. "Menos recursos para las comunidades autónomas en general y menos recursos para Andalucía, en particular".

"¿Qué pasa cuando gobierna alguien que no ha ganado las elecciones y está sometido permanentemente al chantaje del resto de grupos políticos que le tienen que aprobar o no cuestiones importantes para todo el país?", ha preguntado España. Sobre la senda de déficit aprobada por el Consejo de Ministros --el objetivo de déficit de las comunidades en 2025, 2026 y 2027 será del 0,1%--, Carolina España ha indicado que si las comunidades estuvieran financiadas como merecen para poder prestar los servicios públicos fundamentales de la sanidad, la educación y la dependencia, podrían ir a una mayor consolidación fiscal y no haría falta el déficit.