María Jesús Montero recalca que el pacto migratorio con Junts "delega" competencias y no las "transfiere": "Hay que leerse el texto"

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha destacado este jueves que el pacto migratorio con Junts "no es una transferencia de competencias, sino una delegación" de las mismas a Cataluña, por lo que el Ejecutivo mantiene su "línea roja" de no transferir esta competencia "exclusiva del Estado".

En declaraciones a los periodistas antes de participar en un acto literario en San José de la Rinconada (Sevilla), Montero ha asegurado que lo que se hace con la proposición de ley orgánica registrada en el Congreso es "colaborar con la Generalitat para que la ejecución de las políticas migratorias pueda recaer también en la Administración más cercana a los ciudadanos después de los ayuntamientos".

"Sigue siendo una línea roja para todos nosotros, pero hemos avanzado en un texto equilibrado que responde a una mayor expectativa de autogobierno que tienen algunos grupos políticos y la comunidad de Cataluña", ha dicho Montero, que ha invitado "a leer los acuerdos, porque a veces se leen cosas que otros escriben que no se corresponde con lo acordado".

La vicepresidenta ha garantizado que la política migratoria del Gobierno "sigue siendo exactamente la misma", que se plantea como una "oportunidad" para la integración y para que los inmigrantes "aporten también al país", además de combatir la "ola xenófoba de enfrentamiento al inmigrante y la criminalización de las personas nacidas fuera de España".

Críticas a la Junta por la deuda

María Jesús Montero también ha criticado que desde la Junta de Andalucía se califique como "migajas" la propuesta de condonación de 18.791 millones de euros de deuda a la comunidad, cantidad que ha calificado como "de vértigo". "Es una cifra que da mareo", ha lamentado la también líder del PSOE andaluz, que ha recordado en declaraciones a los periodistas que "este debate comenzó con las comunidades del PP diciendo que el acuerdo con ERC no se iba a aplicar a otros territorios".

Tras subrayar que el presidente andaluz, Juanma Moreno, habló hace meses de aceptar una quita de deuda que llegara a 17.000 millones, se ha preguntado "por qué dicen que es un fraude y que si hay dinero que lo transfiera" cuando el Gobierno está "reforzando" que está dispuesto a asumir esa cantidad en el caso de Andalucía.

"Lo que de aquí se deduce es que el Partido Popular no tiene ni un solo argumento para decir que no a la condonación de la deuda, no tiene ninguna razón objetiva", ha aseverado Montero, que ha recordado que este debate no sustituye al del modelo de financiación, sino que es "complementario".

Lo ha comparado con la situación de una familia que solicita un aumento de sueldo -el nuevo sistema de financiación- y a la que se le pide que se siente a hablar de ello, pero además le dicen que le van a quitar la hipoteca de su piso. "Y dicen que eso es un fraude y que es mentira", ha exclamado.

La titular de Hacienda se ha preguntado "por qué se le va a negar a Andalucía algo que es de justicia" y ha planteado "dónde está lo criticable de una medida de este tipo que va a hacer que el Estado tenga más de 83.000 millones de euros más de deuda y de menos en las comunidades autónomas". "Se contradice a sí mismo", ha dicho sobre Moreno, al que ha acusado de "estar permanentemente confrontando con el Gobierno de España para mayores recursos y cuando se plantea algo que se los va a dar ahora también dice que no".

Los Presupuestos

Preguntada por si este acuerdo puede favorecer la aprobación de los Presupuestos, Montero ha asegurado que el Gobierno "se abre camino con el diálogo permanentemente" y ha admitido que, junto al acuerdo con ERC sobre la quita de deuda, "permite ser más optimista a la hora de encarar una negociación que por sí misma es compleja".

"Yo nunca le quito un ápice de complejidad a lo que implican unos presupuestos por toda la carga política que se pone en su elaboración y todo lo que implica en aspiraciones monetarias de cada grupo", ha dicho la titular de Hacienda, que ha recordado que el Gobierno "tiene capacidad limitada para poder atenderlos".

Montero ha señalado que el acuerdo en materia de inmigración manifiesta una disposición por parte de Junts "más favorable", aunque "eso no significa que haya nada hecho" respecto a las cuentas del Estado. "Cada acuerdo tiene su encuentro y su negociación propia", ha precisado.

Vuelta de La Caixa a Cataluña

La número dos del Gobierno ha valorado también el anuncio de la vuelta a Cataluña de la Fundación La Caixa y ha asegurado que "pone de manifiesto el éxito de la política de normalización" que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha realizado en Cataluña.

"Ha sido una apuesta decidida y valiente, desde la amnistía hasta el diálogo fluido con los grupos parlamentarios de Cataluña que están en el Congreso", ha repasado Montero, que ha añadido que la llegada de Salvador Illa y la estabilidad que vive la comunidad desde entonces "da las condiciones adecuadas para que la gente vuelva".