"A este paso, el PSOE de Sánchez pactará con Vox y dirá que es un acuerdo progresista"

Había expectación por conocer cómo sería el primer cara a cara de la nueva portavoz del PSOE en el Parlamento andaluz, María Márquez, con el presidente de la Junta, Juanma Moreno, en una sesión de control. Tanta que varios miembros del equipo de trabajo de María Jesús Montero se han dejado ver por los patios principales de la Cámara andaluza, ¿para añadir más presión? "para apoyarla" era la versión oficial. La socialista empezó con fuerza: "Muchas mujeres andaluzas vamos a salir a la calle el próximo 8 de marzo para no recibir lecciones como las que usted me acaba de dar hoy aquí en esta sesión de control", le ha dicho además de enviarle un recado cargado de intención, "modernícese, señor presidente, que lo que trae son datos antiguos". Ella es la prueba del relevo generacional, por más que no sea la actual líder del PSOE andaluz, una prueba de aire fresco.Y esa es una de sus bazas políticas.

Pero el presidente de la Junta entiende que Márquez tiene un futuro "muy complicado" porque Montero "le va a imponer criterios" teniendo en cuenta que no sólo en la ministra de Hacienda sino también la vicesecretaria del PSOE federal y, por lo tanto, está en el centro de las decisiones políticas y estratégicas. "Y yo sé que usted se va a encontrar a veces con algo que usted piensa y que no va a estar de acuerdo, y va a tener que asumirlo, va a tener que digerirlo, y va a tener que marcar una posición contraria a la que usted piensa, como llevan haciendo (los socialistas andaluces) durante ya algún tiempo. Y eso le aleja de la realidad y de lo que el PSOE ha sido tradicionalmente en Andalucía, que ha sido un partido autónomo, solvente y con personalidad".

La sesión de control en el Parlamento de Andalucía, como suele suceder desde hace meses, se ha centrado en las cesiones que el Gobierno central está firmando con los partidos independentistas, "un agravio cansino ya" en palabras de Moreno. El presidente andaluz no dejaba pasar la oportunidad: "Si el acuerdo que han firmado con Junts lo llega a firmar el PP, ¿qué estarían ustedes diciendo ahora?" se preguntaba de forma irónica durante su debate con el portavoz del PP, Toni Martín. "¿Hasta dónde van a llegar? A este paso, Sánchez va a firmar un pacto con Vox y dirá que es un acuerdo progresista, que se han sumado al bloque progresista", decía entre las risas en la bancada del PP y la negativa de la de Vox, mientras en el PSOE guardaban silencio. "¿le parece progresista cederle las competencias de migración a partidos políticos que quieren identificar y expulsar, no sé si de Cataluña, a aquellos que no hablan catalán?", le preguntaba a María Márquez.

Si había nervios en el PP por la irrupción de María Jesús Montero en el panorama político andaluz, a medida que pasan los días y el Gobierno central sigue firmando acuerdos con los independentistas de Junts como la cesión de competencias en inmigración, la sensación de seguridad se va incrementando. Sobre todo porque consideran que estas cesiones, y las declaraciones de Junts asegurando que expulsarán de Cataluña a todos los que no hablen catalán, es un mensaje que no sólo no se entiende en Andalucía sino que, además, genera rechazo. A preguntas del portavoz de Vox, Manuel Gavira, Moreno ha sido contundente: "Rechazo la quita de la deuda porque es un fraude, y porque no vamos a blanquear los acuerdos con el independentismo".

La sanidad

Junto a las disputas políticas y las cesiones a los independentistas, la sesión de control ha girado en torno a las protestas que las enfermeras del SAS que están manifestándose a las puertas del Parlamento, un asunto que han llevado a la Cámara tanto el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García como la de Por Andalucía, Inma Nieto. García ha detallado casos concretos de precaridad de enfermeros, algunos presentes en el salón de plenos que han sido desalojados por exhibir pancartas. "La privatización de la sanidad, la precariedad provoca muertes, lo dice la evidencia científica", ha dicho García quien ha señalado que "una de cada cuatro enfermeras en paro es andaluza; el 19,5% de las enfermeras que emigran son andaluzas porque aquí es donde menos se cobra".

García ha reprochado que no se hayan actualizado las bolsas de empleo de Enfermería del SAS desde el 3 de octubre de 2021 argumentando que la temporalidad en Andalucía, "es ahora peor que antes del Covid".