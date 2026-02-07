Máxima alerta en cauces y embalses de Andalucía ante la llegada de una nueva borrasca

La frase del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en las primeras horas de la borrasca Leonardo resultó premonitoria: “todos aquellos lugares que se han inundado en los últimos 50 años pueden volver a hacerlo”. Este fin de semana tenemos una nueva versión. La llegada de la borrasca Marta coincide con las consecuencias abiertas aún de Leonardo. Miles de desalojados, localidades aisladas y cauces y embalses que no dan más de sí. Aunque parece que las precipitaciones no serán tan abundantes, la cantidad de agua que ya está sobre el terreno hará que cualquier precipitación tenga unas consecuencias aún peores.

Según informó ayer la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, las precipitaciones más significativas se concentrarán en la sierra sur y la campiña sevillana, con lo que se mantendrán los desembalses en Torre del Águila y Puebla de Cazalla. La CHG está haciendo un verdadero juego de ingeniería hídrica para tratar de controlar crecidas en todas sus cuencas. La pretensión es conseguir que algunos embalses tengan la capacidad suficiente como para contener la lluvia que vendrá en las próximas horas. De hecho, 34 presas de la cuenca, están viviendo desagües preventivos. En las próximas horas le tocará a los de Jándula en Jaén y José Torán en Sevilla.

Las últimas horas de ayer supusieron un alivio aunque sea temporal. A pesar de ello, Córdoba espera la punta de la crecida del mayor caudal de agua. Todavía no ha llegado con toda su virulencia a la capital y ya se han producido desalojos. Villafranca experimenta un ligero descenso de su caudal que todavía sigue por encima de los 1.600 metros cúbicos por segundo, cuando el nivel rojo se sitúa en los 950. Aún se encuentra lejos del máximo histórico de las inundaciones que asolaron la zona hace 15 años, cuando se llegó a los 2.200.

Ayer se asistió a episodios de inundaciones en terrenos agrícolas y daños puntuales en viviendas cercanas a los cauces en las zonas de Ribera Baja y Guadalvalle, donde se produjeron desalojos. A ellas se suman las incidencias en Villa del Río y se mantiene vigilada la localidad de Palma del Río, donde se produce la confluencia de los ríos Genil y Guadalquivir. También se extrema la vigilancia en Baena, Lucena, Puente Genil y Carcabuey.

Una de las anegaciones más importantes de las sufridas en estos últimos días en Andalucía, se ha vivido en las localidades granadinas de Huétor Tájar y Villanueva de la Mesía. Los vecinos de ambas se afanaban en limpiar el barrio de sus viviendas y aceras con la vista puesta en el próximo temporal. En Andújar, el nivel del Guadalquivir también se mantiene estable con tendencia a la baja. Otra zona peligrosa es la ribera del Guadalbullón, que ya se desbordó el pasado miércoles en la periferia de la capital jiennense.

Jerez también mira de manera permanente al Guadalete que lleva por encima del nivel rojo desde comienzos de semana. Todo lo que ha caído en Grazalema y que ha dado la vuelta a todo el país, termina en la campiña jerezana. Ayer alcanzó un nivel estable de 6,82 metros. Buena culpa de ello está en los desembalses de las presas de Bornos y Arcos. Éste último ha desaguado una cantidad de 700 metros cúbicos por segundo. Hasta ahora, la mayor cantidad que alivió en su historia (y que causó anegaciones) fue de 400.

Dentro de la provincia de Cádiz, Ubrique vive los últimos días con la vista puesta en el río que la atraviesa. El Campo de Gibraltar será una de las más golpeadas por la nueva borrasca.

Málaga y toda la comarca del Guadalhorce y la serranía de Ronda fueron golpeadas a comienzo de la semana y también sus niveles freáticos no auguran sino mayores problemas a lo largo de este mismo fin de semana.