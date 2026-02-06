DIRECTO
Juanma Moreno visita zonas inundadas en la localidad granadina de Huétor Tájar

Moreno acude acompañado de responsables autonómicos y técnicos del dispositivo de emergencias desplegado en la zona

El tiempo en Sevilla y el estado de los ríos, en directo

Huétor Tájar bajo el agua: así se ve la inundación de la localidad granadina desde el aire / Redacción DDS
Redacción DDS

Huétor Tájar, 06 de febrero 2026 - 12:36 Actualizado: 06 de febrero 2026 - 12:40

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se desplaza este viernes a mediodía hasta la localidad granadina de Huétor Tájar, uno de los municipios más afectados por los efectos de la borrasca Leonardo. La zona sigue prácticamente aislada, convertida “en una isla”, como la describen sus vecinos, debido al desbordamiento del río Genil y del arroyo Milanos.

Las fuertes lluvias registradas en los últimos días han provocado graves inundaciones en el municipio, con viviendas anegadas, carreteras cortadas y decenas de personas desalojadas. La visita del presidente tiene como objetivo supervisar sobre el terreno la situación y valorar las necesidades urgentes de respuesta y ayuda para la población afectada.

