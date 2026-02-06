El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se desplaza este viernes a mediodía hasta la localidad granadina de Huétor Tájar, uno de los municipios más afectados por los efectos de la borrasca Leonardo. La zona sigue prácticamente aislada, convertida “en una isla”, como la describen sus vecinos, debido al desbordamiento del río Genil y del arroyo Milanos.

Las fuertes lluvias registradas en los últimos días han provocado graves inundaciones en el municipio, con viviendas anegadas, carreteras cortadas y decenas de personas desalojadas. La visita del presidente tiene como objetivo supervisar sobre el terreno la situación y valorar las necesidades urgentes de respuesta y ayuda para la población afectada.