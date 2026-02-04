Los vídeos del paso del paso de Leonardo por Sevilla, Cádiz, Huelva y Málaga: así quedó Andalucía

Circulación interrumpida por desbordamiento del Guadalhorce en la MA-224, término municipal de Villanueva del Rosario

Recopilamos todos los vídeos del paso de la borrasca Leonardo a su paso por Andalucía, que ha causado numerosas complicaciones por distintos puntos de la geografía andaluza.

La UME trabaja en Aznalcóllar para evitar la llegada de aguas contaminadas al embalse

Efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) se encuentran desplegados en Aznalcóllar, donde realizan labores de achique con el equipo medio de bombeo de aguas y lodos para controlar el impacto de las lluvias recientes en la zona.

El principal objetivo de estas actuaciones es evitar que el agua de lluvia, que arrastra partículas de pirita presentes en el terreno, llegue al embalse cercano, previniendo así posibles riesgos medioambientales y contaminación del agua.

Los trabajos de achique consisten en la extracción y traslado del agua acumulada, utilizando equipos especializados que permiten bombear tanto líquidos como lodos, minimizando la dispersión de sustancias peligrosas. Las autoridades han subrayado la importancia de estas medidas preventivas para proteger los ecosistemas locales y garantizar la seguridad hídrica de la región.

La intervención de la UME se suma a los protocolos de vigilancia y control medioambiental que se aplican en Aznalcóllar, un área histórica por su relación con la minería y los riesgos asociados a la presencia de metales pesados en el suelo.

La UME contruye un muro de contención en la mina Los Frailes

Misiones realizadas esta madrugada por las unidades de la UME desplegadas en la mina Los Frailes de Sevilla construyendo un muro de contención con Hesco Bastión y maquinaria pesada.

Una carretera se hunde por completo en Alcalá del Valle

La situación de muchos municipios de la Sierra de Cádiz durante esta sucesión de borrascas no está siendo fácil. A la cantidad de agua acumulada, se le suman los destrozos en las carreteras que dejan incomunicadas a estas poblaciones. La carretera A-7276 de Alcalá del Valle con Setenil quedó cortada totalmente ayer por un impresionante socavón que hace imposible transitar esta vía. La DGT comunicó el corte a las 18:52. Cabe resaltar que este municipio también cuenta con un carril cortado en la carretera que une Alcalá del Valle con Olvera por desprendimientos.

El chiringuito El Potito de Cádiz, con graves daños en su estructura por el temporal marítimo

La borrasca está causando estragos no sólo en la Sierra de Grazalema y en parte del Campo de Gibraltar. El resto de la provincia se encuentra en aviso naranja por la lluvia pero también por la fuerza del viento, con una fuerza 8 en alta mar y mar combinado de oeste a suroeste con olas de entre 5 y 6 metros. Esta complicada situación está afectando a los chiringuitos de la playa de la capital, como El Potito, que muestra graves desperfectos ante el empuje de la marea. Los pilares sobre los que se asienta han quedado ya al descubierto al retirarse la arena en la que se hundían, mientras que el suelo del establecimiento está hundido en algunas zonas.

Las piedras de la playa llegan hasta el Paseo Marítimo de Cádiz

El temporal marítimo asociado a la borrasca Leonardo está dejando escenas poco vistas en la ciudad, como es las piedras de la playa esparcidas por el Paseo Marítimo a la altura de la calle Brasil. Además de esto, se pueden contemplar otros desperfectos como bidones de basura volcados, partes de la pasarela peatonal junto a los muretes que separan el paseo de la playa a lo que se suman los daños de los chiringuitos de la zona.

El agua sale de las paredes en Grazalema

Las intensas lluvias que se registran este miércoles en Grazalema, y que suceden al mes de enero más lluvioso desde principios del siglo XX en la localidad, ha hecho que se acumule tanta agua en el subsuelo que está brotando por los suelos y paredes de algunas casas e incluso por los orificios de los enchufes. Esto, según fuentes municipales, no se veía en Grazalema, conocida por ser la localidad en la que más llueve de España, desde hace más de 60 años, según fuentes municipales.

La borrasca Leonardo arranca parte del suelo del acceso a la Punta de San Felipe en Cádiz

La fuerza del río atmosférico ha llegado incluso a levantar parte del suelo en el acceso a la Punta de San Felipe, en la plaza del Ateneo. También ha llegado a afectar gravemente al suelo de la garita que hay en la zona.

Río Aguas Blancas desbordado en su unión con el Genil a la altura de Pinos Genil

Las imágenes de Río Aguas Blancas, en la provincia de Granada, en su unión con el Genil.

El arroyo Milanos y el río Genil a su paso por Huétor Tájar / Diputación

Las imágenes del desborde del arroyo Milanos y el Genil a su paso por Huétor Tájar en la provincia de Granada.

Benalúa de las Villas afectada por el agua

Inundaciones por desborde en Benalúa de las Villas, provincia de Granada.

Imágenes de las inundaciones que mantienen Huétor Tájar aislada

Huétor Tájar está aislada por carretera por el desborde del Genil y el Arroyo Milanos

Río Guadiaro, a su paso por Jimera de Líbar, supera los 3 metros

El río Guadiaro, a su paso por el municipio de Cortes de la Frontera, ubicado en la Serranía de Ronda, se está acercando a sus niveles máximos históricos. Alcanza los 3,31 metros de agua a las ocho de la mañana y mantiene una tendencia creciente durante el día. Así, lo aclaran los datos registrados en Sistema Automático de Información Hidrológica de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas (SAIH Hidrosur), que también ha elevado el nivel de aviso a rojo (3), el superior de su escala, durante la madrugada.

Circulación interrumpida por desbordamiento del Guadalhorce en la MA-224, término municipal de Villanueva del Rosario

Circulación interrumpida por desbordamiento de cauce del Guadalhorce en la MA-224, término municipal de Villanueva del Rosario, Málaga y MA-4100 a su paso por Villanueva del Trabuco. / Vídeo de la Guardia Civil