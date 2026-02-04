La situación hidrológica continúa agravándose en la provincia de Sevilla. Los últimos datos reflejan que tanto el río Guadaíra a su paso por Arahal como el arroyo de Santiago en Utrera han alcanzado el nivel rojo, umbral que marca el máximo riesgo por desbordamientos, según los sistemas oficiales de medición.

En el caso de Arahal, la Policía Local ha informado a través de sus redes sociales que la estación de aforo del río, situada junto a la carretera Arahal–Utrera, ha registrado este miércoles valores que confirman el riesgo extremo. Esta situación ya está teniendo efectos sobre la movilidad en la zona.