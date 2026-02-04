La Policía Nacional mantiene un dispositivo especial de seguimiento por las inundaciones registradas en Jerez de la Frontera junto al río Guadalete. Los agentes trabajan de forma coordinada con el resto de servicios de emergencia y recomiendan evitar circular por las zonas afectadas, así como consultar el estado de las carreteras y la previsión meteorológica antes de desplazarse.

El río Guadalate a su paso por Jerez vuelve a estar por encima de los seis metros de altura a su paso por las inmediaciones del Puente de la Cartuja, en Jerez. Según los últimos datos publicados por la Dirección General de Infraestructuras del Agua a través del portal Hidrosur, sobre las nueve menos diez de esta mañana volvía a superar este umbral que separa el nivel rojo del naranja.

Era previsible que con la llegada de la borrasca Leonardo el nivel del río volviera a subir, tal y como está ocurriendo. De hecho, en la tarde noche del martes se procedió a un desalojo preventivo de buena parte de los núcleos rurales situados en el tramo de río situado entre La Ina y El Portal.