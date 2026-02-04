La UME trabaja en Aznalcóllar para evitar la llegada de aguas contaminadas al embalse

Efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) se encuentran desplegados en Aznalcóllar, donde realizan labores de achique con el equipo medio de bombeo de aguas y lodos para controlar el impacto de las lluvias recientes en la zona.

El principal objetivo de estas actuaciones es evitar que el agua de lluvia, que arrastra partículas de pirita presentes en el terreno, llegue al embalse cercano, previniendo así posibles riesgos medioambientales y contaminación del agua.

Los trabajos de achique consisten en la extracción y traslado del agua acumulada, utilizando equipos especializados que permiten bombear tanto líquidos como lodos, minimizando la dispersión de sustancias peligrosas. Las autoridades han subrayado la importancia de estas medidas preventivas para proteger los ecosistemas locales y garantizar la seguridad hídrica de la región.

La intervención de la UME se suma a los protocolos de vigilancia y control medioambiental que se aplican en Aznalcóllar, un área histórica por su relación con la minería y los riesgos asociados a la presencia de metales pesados en el suelo.