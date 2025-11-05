El Ministerio de Sanidad convocará a las comunidades autónomas para que presenten todas los datos de los cribados

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado este miércoles que se convocará próximamente un Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para que las comunidades autónomas gobernadas por el PP tengan la oportunidad para aportar los datos de los programas de cribados de cáncer. El Grupo Popular en el Parlamento de Andalucía había criticado el requerimiento del Ministerio de Sanidad antes de convocar la reunión del Ejecutivo con los responsables de los gobiernos autonómicos: "Huele a un intento más del sanchismo de meter palo en candela".

"Que nos traigan los datos que les demandamos", ha dicho la ministra de Sanidad, quien ha añadido que "estos datos no son míos, no son del Ministerio; no son suyos, son de los ciudadanos que tienen que confiar en los gobiernos que teóricamente están protegiendo su salud a través de los programas de cribado", ha dicho García en unas declaraciones en la cadena de televisión La Sexta recogidas por Europa Press.

La ministra ha indicado que los consejeros del PP tendrán una nueva ocasión entonces de presentar los datos después de que en la última reunión del Gobierno con las administraciones sanitarias de las comunidades autónomas en el seno del Consejo Interterritorial se levantaran de la mesa "para no tener que hablar de esto".

García ha recordado que ayer Sanidad presentó a las comunidades gobernadas por el PP un requerimiento formal para que remitieran estos datos en el plazo de un mes: "Lo que están haciendo es incumplir la ley, que lo que dice es muy sencillo: para poder hacer una buena vigilancia epidemiológica y para poder proteger la salud de la gente y de los ciudadanos tenemos que tener datos".

En unas declaraciones anteriores en TVE, la ministra pidió los informes para conocer si las comunidades autónomas del PP han actuado de forma "negligente", como, a su juicio, "ha ocurrido en Andalucía con los cribados de cáncer de mama". "Lo único que les he dicho es, señores, denme los datos. Me los pueden dar como quieran", ha subrayado García, refiriéndose al formato del documento que eligieran. Para la ministra, el hecho de que el PP no facilite estos datos se debe a que "está intentando enmascarar la acción negligente" del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, o bien que el resto de consejeros populares "también tienen una acción negligente con respecto al programa de cribados".

"Es muy sencillo. Los indicadores se llevan registrando desde hace muchísimos años. Que nos los den al Ministerio, pero no para el Ministerio, para la ciudadanía. Para las mujeres que hoy en todas las comunidades gobernadas por el PP están preocupadas de saber si se ha llevado a cabo un programa que les previene del cáncer", ha apuntado.

"La Junta de Andalucía ha sido negligente con los datos del cáncer de mama. Y queremos saber si han sido negligentes el resto de comunidades y el resto de programas de cribado", ha finalizado García.

Como respuesta a las demandas que duran semanas por parte del Gobierno central, el portavoz parlamentario del PP, Toni Martín, ha tachado a la ministra de "mentirosa compulsiva" y le ha recriminado que "intente generar lío con la comunidad de Andalucía", defendiendo las explicaciones del consejero de Sanidad.

Martín ha instado a García a que se dedique "a arreglar el soporte informático a través del cual las comunidades tienen que mandarle esos datos al Ministerio y a algo que es exclusivamente de su competencia, que haya más médicos en España", ha recogido Efe en una nota.

También ha denunciado Martín las "mentiras" del PSOE al respecto de la privatización que ven los socialistas en el sistema sanitario andaluz: "Es muy difícil debatir con alguien que no te responde a lo que tú argumentas de manera sólida".

"El Gobierno de Juanma Moreno, si ha sido algo, es un freno a la política de privatización de la sanidad emprendida por el gobierno socialista", ha asegurado Martín, mostrando una gráfica en la que se analizaba el porcentaje a conciertos sobre el total del presupuesto sanitario dedicado cada año desde hace más de una década, tanto por los gobiernos socialistas como por los del PP.

Sobre los presupuestos de este año, que se someterán al debate de totalidad en la próxima sesión plenaria de la Cámara, el portavoz del PP ha indicado que son el "verdadero manual de convivencia" de Andalucía, en referencia al libro presentado esta semana por el presidente andaluz.

Martín ha destacado que las cuentas presentadas la semana pasada por la Junta contienen "las soluciones para los problemas de la educación, en la sanidad, la atención pública a la dependencia, las carreteras, la financiación de las universidades públicas, la cultura y todo ese manual de convivencia".

Y, al mismo tiempo, ha afeado que el PSOE, en su intervención previa en esta ronda de ruedas de prensa parlamentarias, no haya dedicado "ni una sola palabra" a los presupuestos.

Ello, a su juicio, porque "están intentando que no se hable del mayor esfuerzo inversor de la historia de Andalucía", al igual que tampoco quieren que se hable "de todos los logros que ha conseguido este Gobierno en esta legislatura y la pasada".