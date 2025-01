Moreno a Montero: "Le deseo suerte en la vida personal, pero en la política no"

Juanma Moreno está empeñado en mantener el tono institucional, moderado y evitar la crispación en Andalucía. Al menos, en sus declaraciones públicas. Y este viernes ha respondido por primera vez a una pregunta sobre el liderazgo en el PSOE andaluz de la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Otra cosa será el papel que a partir de ahora vaya a jugar la portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, o el secretario general del PP andaluz, Antonio Repullo.

El presidente andaluz ha dicho entre sonrisas que le desea "la mayor de las suertes posibles en la vida personal, pero en la política, evidentemente, no", y ha expresado su respeto a la "opción personal" de Montero de optar a la Secretaría General de los socialistas andaluces. En sus intervenciones en el Parlamento de Andalucía, Juanma Moreno ha pedido en varias ocasiones la recuperación de un "PSOE fuerte" que entiende que es importante para la vida institucional en Andalucía. "Necesita salir de la crisis interna en la que está, en la que lleva instalado ya muchos años". En su opinión, "no es bueno para Andalucía que el principal partido de la oposición lleve ya varios años con una crisis de liderazgo y con enfrentamientos internos, lo que, a veces, no permite el normal funcionamiento entre gobierno y oposición".

Claro que el presidente también ha dejado pistas de cuál será el principal flanco de críticas desde su Gobierno: "Deseo que su congreso salga lo mejor posible y que decidan ellos qué quieren para el futuro y, a ser posible, que el PSOE-A apueste realmente por Andalucía", ha añadido el también presidente del PP andaluz. Según su opinión, hace falta que el PSOE "vuelva a su esencia, que crea en Andalucía y que lo demuestre con hechos" y que, desde el Gobierno central, se empiecen a tomar decisiones en materia de financiación que "no perjudiquen a Andalucía". "Que se le dedique todo el tiempo a Andalucía, que necesita mucha dedicación y mucha energía.

Monumento al 4D

El presidente de la Junta ha hecho estas declaraciones tras inaugurar un monumento al 4 de diciembre situado en la Plaza de las Tendillas, en Córdoba, en compañía de Alejandro Rojas-Marcos, con el que ha estrechado lazos en los últimos años desde que instauró el Día de la Bandera. La escultura es obra de José María Belmonte y es un paso más en el modelo de andalucismo que defiende Moreno y que es uno de los ejes de su acción de Gobierno.

Según ha explicado, esta obra representa como el 4D y como la Bandera de Andalucía la identidad colectiva de los andaluces, su memoria y sus ganas de futuro, de prosperidad, de paz y de esperanza, así como “su determinación de no rendirse nunca a quienes no aman a Andalucía”. “Tengo la fortuna no solo de ser, sino de sentirme plenamente andaluz. Amo todo lo que Andalucía significa, valoro todo lo que nuestra tierra ha avanzado, su transformación actual y a quienes la hacen posible día a día y trabajaré mientras los andaluces me lo permitan, para que esta comunidad alcance lo que aún le falta”, ha agregado.

“Este monumento habla de nosotros, de nuestros padres y abuelos y de nuestros hijos, de la Andalucía emergente, de los andaluces que aún son niños y de los que están por nacer”. “Una bandera no es nada para ti si no la sientes, si no la entiendes y si no la respetas. Está muy bien que Andalucía inspire el arte, pero más importante es que inspire nuestros actos y que esta comunidad no sea solo un discurso, sino un compromiso real, que no motive solo palabras bonitas, sino hechos a favor de Andalucía y jamás en contra de ella”.