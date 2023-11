Una de cada tres mujeres asesinadas en 2023 es andaluza

Cada vez hay más zapatos rojos frente a los ayuntamientos andaluces. Hasta 17 veces ha informado este periódico del asesinato de una mujer a manos de su pareja o ex pareja en Andalucía en lo que va de año. Cada 25 de noviembre nuestras ciudades se llenan de zapatos rojos para recordar a aquellas mujeres que ya no están porque un hombre les ha arrebatado la vida.

Este sábado se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y hace ya casi 15 años que en Andalucía no tenemos que recordar a tantas víctimas como este año. Pozoblanco, Mijas, Utrera, Palos de la Frontera, Loja, La Línea han sido algunos de los municipios en los que han tenido que despedir a alguna vecina por culpa de un feminicidio.

Un año más Andalucía se sitúa a la cabeza de las comunidades con un mayor número de mujeres asesinadas en crímenes machistas: 17. El dato de la comunidad es especialmente llamativo teniendo en cuenta que los andaluces representamos el 17,8% del total de la población española, mientras que las víctimas son 32,7% de la cifra total. Esto significa que una de cada tres mujeres asesinadas en España han muerto en Andalucía.

Serie histórica

Entre las fallecidas en Andalucía hay una chica de 17 años, la única menor asesinada este año en España. A nivel nacional, casi cuatro de cada 10 víctimas de feminicidios de este año (38.5%) tenían entre 31 y 40 años. Hasta 20 mujeres de esas edades han sido asesinadas. Es el grupo de edad que más ha padecido esta lacra durante 2023, seguido de las mujeres de entre 41 y 50 (23,1%), entre las que hubo 12 fallecidas.

Según los datos del Ministerio de Igualdad, hay que remontarse hasta el año 2006 para encontrar una cifra mayor en un mes de noviembre, entonces se contaron 19 asesinadas. De hecho, este es el segundo año consecutivo de subidas. En 2022 se contaron 10 víctimas este mes (11 en todo el año) frente a las siete de 2021, este 2023 confirma una tendencia al alza de las mujeres asesinadas en nuestra comunidad autónoma.

"No es la primera vez, desgraciadamente, que los casos aumentan", señalan desde la Consejería de Igualdad, desde donde subrayan que esta subida responde a una tendencia nacional. De hecho, el año pasado por estas fechas en España se contaban 39 mujeres asesinadas, mientras que este año, la cifra llega a 52.

APDHA

En algunos barrios, como en el sevillano Montequinto, desde el pasado 25 de nociembre, han tenido que enterrar a más de una mujer. "No salimos de un duelo y ya estamos en otro", lamenta Ana Almirón, coordinadora del Área de Feminismos de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA). Entre los principales motivos de esta situación destaca la "falta de políticas públicas para paliar la situación". La asociación denuncia que desde que en la anterior legislatura se recortaran los fondos dedicados a este área, "no hay un cambio explícito" dentro de la cartera para dotarlo de más herramientas.

Aunque desde Igualdad se señala que este aumento de víctimas no responde solo al trabajo de la Administración, según la APDHA, los fondos destinados a ayudar a las víctimas y a prevenir estos asesinatos hace años que no crece, pese a que el problema haya aumentado en los último años. "No vemos en los presupuestos que se revierta esta situación", denuncia Almirón.

Desde el Instituto Andaluz de la Mujer se defienden y señalan que el presupuesto para el periodo 2020-2024 se sitúa en los 27 millones de euros y que ha habido "un aumento anual del 7% con respecto al año 2018", cuando el PP llegó a la Junta.

Acogida

Además, explican que el servicio de acogida de víctimas "es uno de los que más se ha mejorado". Frente a esto, APDHA recuerda que varias de las víctimas andaluzas contaban con denuncias previas y que la región "ofrece 7,6 plazas por cada 100 mujeres con orden de protección, frente a las 13,1 de media estatal". El IAM sostiene que no todas las víctimas necesitan esta acogida y que es un recurso dedicado a las mujeres que no cuentan con redes de apoyo.

La necesidad de plazas de acogida se percibe especialmente entre las mujeres de origen migrantes. Es por ellos que desde APDHA apuntan al elevado porcentaje de migrantes en la comunidad autónoma como uno de los factores que hacen que Andalucía tenga más feminicidios que otras comunidades autónomas. La falta de redes familiares y la precariedad laboral hace que para ellas sea más difícil tener una vida separada de sus agresores porque "siguen dependiendo el uno del otro", como apunta Almirón. Esta dependencia, señala, dificulta "la aplicación de los protocolos de protección".

Estos factores sitúan a Andalucía en una situación crítica en relación a los feminicidios. Así, la comunidad tiene aún mucha tarea por delante en materia de violencia de género para que cada año haya menos despedidas y menos zapatos rojos los 25 de noviembre.