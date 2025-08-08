Los niños migrantes siguen llegando en patera: 134 desde el 1 de julio

Durante el último mes han llegado hasta las costas andaluzas en pateras un total de 134 menores migrantes no acompañados. La mayoría de ellos han arribado a las costas de Almería, 104 menores; aunque también a las de Málaga, 16 niños; y de Granada, donde se han contabilizado otros 14 menores. Todo ello entre el 1 de julio y el 6 de agosto, último día de información oficial. Siguiendo el protocolo establecido para ello, a los menores los ha atendido la Cruz Roja en primera instancia y después han pasado a la tutela de la Junta de Andalucía que se ha hecho cargo de la atención y el alojamiento de los mismos.

A estos niños se suman otros 27 menores que la Junta acogió de urgencia procedentes de Ceuta el pasado 29 de julio. El presidente de la ciudad autónoma llamó por teléfono a varios dirigentes autonómicos ante la situación de colapso del centro de acogida Virgen de la Esperanza, con cerca de quinientos niños y una capacidad que no llega ni al centenar, y de la constante entrada de menores marroquíes por la frontera de Castillejos, y Andalucía resolvió el destino de estos 25 niños y dos niñas en poco más de un fin de semana.

La Consejería de Igualdad que dirige Loles López está en alerta ante la previsión de que pudieran llegar más niños migrantes solos durante lo que queda del mes de agosto, que suele ser una época de mucho movimiento. Y desde su departamento ponen el foco precisamente en la realidad que tiene Andalucía. Es una frontera muy sensible a la llegada de migrantes en pateras y cada vez es más frecuente que viajen menores.

Las previsiones

Esta situación casi constante de llegadas de niños solos se suma a la incertidumbre sobre el destino final de los menores migrantes que se hacinan en Canarias y que según la última cifra oficial eran 4.400. El Gobierno central sólo ha informado de que los primeros, los solicitantes de asilo en España, se irán trasladando en pequeños grupos de ocho hasta la península. La Junta no sabe si llegarán a la comunidad y el Gobierno central también oculta esta información por razones de protección de esos niños y para evitar hostigamientos.

La acogida de los niños asilados en España es diferente a la del resto de menores migrantes, ya que a los primeros la tutela le corresponde al Estado siguiendo las normas del derecho internacional.

El Ministerio de Infancia ha informado de que los primeros traslados de los niños de Canarias se producirán a partir del 28 de agosto y que las comunidades autónomas tienen de plazo un año para hacerse cargo de los menores que les corresponden. En el caso de Andalucía, son 677 según las cuentas que ha hecho el Gobierno en un real decreto que la Junta (y otras comunidades gobernadas por el PP) ha recurrido ante el Tribunal Constitucional porque entiende que invade las competencias.

Niños no reconocidos

La consejera de Igualdad ha dejado claro que Andalucía va a acoger a los niños que le corresponda con los medios que tenga disponibles, “claro que vamos a cumplir la ley”, “Andalucía es una tierra solidaria como venimos demostrando”, son sus principales argumentos en este sentido. Pero argumenta que tiene acogidos a 634 menores que el Estado ha enviado a Andalucía con apariencia de adultos. “Unos niños cuya manutención no abona el ministerio y que, además, no computan en las cifras oficiales”. La demanda del Gobierno andaluz es que el Ejecutivo “tenga en cuenta el esfuerzo que se está haciendo”.

El modelo

Porque otro debate es el modelo de acogida de estos niños. Los menores migrantes se tratan en Andalucía, y en el resto de comunidades, como menores a secas, al margen de su nacionalidad. Los servicios sociales andaluces abogan por poner en marcha centros pequeños donde estos niños, ya sean extranjeros o nacionales que están bajo la tutela de la administración por orden judicial, puedan llevar una vida lo más parecida posible a una familia.

Andalucía cuenta con 224 centros de protección de menores que disponen, en total de 3.000 plazas. Durante el año pasado, la administración andaluza atendió a 2.606 niños migrantes solos, un 17% más que en 2023.