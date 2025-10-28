Una obra maestra náutica de 187 metros desafía el horizonte en el Estrecho y maravilla a cientos de curiosos

Procedente de Málaga, el Club Med 2 permanecerá en la ciudad hasta las seis de la tarde, cuando partirá hacia Cádiz para continuar su ruta.

Una silueta imponente cruzó el Estrecho de Gibraltar en la mañana del pasado domingo, dejando a su paso una inédita estampa en las aguas que separan Europa de África. La escena captó la atención tanto de residentes como de turistas en la ciudad autónoma de Ceuta, donde decenas de curiosos se congregaron en el puerto para ser testigos de la visita de una de las embarcaciones más singulares del mundo actual.

Procedente de Málaga y con rumbo a Cádiz en su itinerario por el Mediterráneo, el emblemático velero de cinco mástiles y 187 metros de eslora realizó escala en Ceuta, extendiendo su presencia en la ciudad hasta la tarde del domingo. El atraque de este navío, que fusiona tecnología, lujo y tradición, se convirtió en un acontecimiento inusual en el panorama marítimo español de este 2025.

Durante unas horas, Ceuta se transformó en escaparate internacional al acoger a la tripulación y los más de 300 pasajeros hospedados en esta joya náutica. Las capturas de aficionados y la expectación generada reflejan el peso de este tipo de visitas para la imagen de España en el turismo de cruceros de alto nivel.

El paso del singular velero, con sus 2.500 metros cuadrados de superficie de velas, se produjo en pleno auge de la temporada náutica mediterránea. El buque, gestionado por una firma francesa líder en el sector, programó su parada en Ceuta como parte de un recorrido exclusivo entre destinos del sur de España y puertos emblemáticos de Europa.

Desde primeras horas del domingo 15 de junio de 2025, muchos ciudadanos y visitantes madrugaron para observar la maniobra de aproximación y amarre, sabedores de que el gigantesco velero no suele recalar en puertos de estas dimensiones fuera de circuitos habituales. La imagen de la embarcación, con sus mástiles erguidos y la cuidada estética evocadora de épocas doradas de la navegación, permanecerá sin duda en la retina de quienes vivieron la llegada.

Así es el velero

La singularidad del velero protagonista radica en la combinación de tradición clásica y avances tecnológicos. Lanzado al mar en el puerto francés de Le Havre en 1992, el buque representa una evolución en el diseño de grandes navíos de recreo. Su avanzada ingeniería permite que, mediante un sofisticado sistema automatizado, las siete velas se desplieguen o replieguen según las condiciones del viento, mientras la propulsión diésel-eléctrica garantiza seguridad y autonomía independientemente del clima.

Con 164 camarotes de lujo, el barco se integra en la Exclusive Collection de la compañía Club Med, lo que le define como un referente de experiencia premium. Sus 200 tripulantes de diversas nacionalidades velan por el confort de hasta 394 ocupantes, manteniendo una ratio de atención personalizada propia de la hotelería de cinco estrellas y distinguiéndose entre la oferta de cruceros, habitualmente dominada en España por las grandes navieras convencionales.

Confort y exclusividad en alta mar

El atractivo de este velero reside, en buena parte, en su concepto de viaje: una travesía limitada a pocos pasajeros, sin renunciar a la amplitud de instalaciones equiparables a las de un crucero de gran formato. Los interiores, inspirados en la sofisticación de la Riviera francesa, están diseñados con materiales nobles. El ambiente es pausado pero elegante; los comedores principales ofrecen gastronomía internacional de alto nivel, y el barco dispone de zonas dedicadas al bienestar, con spa y gimnasio a disposición de los huéspedes más activos.

Uno de los puntos más singulares es la plataforma deportiva instalada en la popa, que permite acceder directamente a deportes acuáticos, desde paddle surf hasta buceo, convirtiendo cada escala en una oportunidad para explorar el litoral mediterráneo español y el norte de África desde el mar.

La escala del velero destaca el atractivo de Ceuta como puerto de alto valor geoestratégico, capaz de atraer a un perfil de turismo náutico internacional cada vez más exigente, con capacidad económica y ganas de descubrir rutas menos saturadas. En el contexto español, Ceuta apuesta por posicionarse, junto a Málaga y Cádiz, como puerto de referencia para embarcaciones de gran porte y cruceros boutique que exploran itinerarios singulares en el Mediterráneo y el Atlántico.

Para las autoridades ceutíes y el sector empresarial local, la posibilidad de que estos veleros de lujo incluyan la ciudad en sus calendarios de 2025 supone una oportunidad de consolidación dentro del mapa internacional de destinos exclusivos. Además, estos acontecimientos ponen en valor la singularidad paisajística, la historia y la posición estratégica de Ceuta como nexo entre continentes.

Cronograma y destinos de la temporada 2025

Durante el verano de 2025, este famoso velero continuará recorriendo aguas de referencia en el Mediterráneo, el Adriático y el Egeo. Como es tradición cada otoño, cruzará el Atlántico hacia el Caribe, donde líderes de opinión y viajeros internacionales buscan experiencias alejadas del turismo masivo europeo. Este programa anual, que alterna destinos en ambos hemisferios, mantiene su atractivo tras más de tres décadas surcando los mares desde su botadura original en 1992.