El paro y la sanidad siguen copando las preocupaciones de los andaluces

La información más valiosa que aporta el Barómetro Andaluz del Centra pasa por las preocupaciones de los andaluces a los que se pregunta espontáneamente por los asuntos que más les afectan, aunque lo más llamativo sea la encuesta electoral. Y el empleo sigue estando a la cabeza a pesar de los buenos datos económicos del último año porque el paro es el principal problema para el 35% de los andaluces, seguido de la sanidad, asunto que señalan como prioritario el 14% de los andaluces, y el precio de la vivienda que es lo más preocupante para el 9% de los encuestados por el Centro Andaluz de Estudios Andaluces.

Aunque las distancias los principales problemas, paro y sanidad, se reducen a tres puntos porcentuales cuando se pregunta por los problemas que les afectan directamente. Y en este caso, el paro es la principal preocupación para el 18% de los andaluces y la sanidad para el 15%. La vivienda sigue en tercer lugar con un 9%. Hay que añadir dos datos a estas cifras de la encuesta porque la tasa de paro oficial en Andalucía es del 16,3% en el mes de julio, lo que significa que hay preocupación por el paro entre personas que sí tienen un puesto de trabajo. Analizando, además, el contexto social en el que se encuentra la comunidad autónoma, destaca que ningún encuestado haya citado a la Dependencia entre sus principales preocupaciones a pesar de la situación en la que se encuentra este servicio con una espera que supera los 612 días y un importante colapso reconocido incluso por el Gobierno andaluz. Claro que también es posible que los encuestados engloben este problema dentro del marco general de la sanidad.

A la pregunta de qué partido político cree que puede dar una mejor respuesta a los problemas de Andalucía señalados, se reduce mucho la brecha entre los dos principales partidos, ya que el 21,4% apunta al PP, mientras que el 14,7% señala al PSOE, es decir seis puntos porcentuales cuando la intención de voto que también se sondea en esta encuesta, establece una diferencia de 15 puntos. Además, para el 5,4%, Vox resolvería mejor los problemas señalados, mientras que el 3,8% entiende que Sumar sería la fuerza política que lo haría mejor.

La inmigración

Resulta interesante destacar la relación que tienen los andaluces con la inmigración. Porque en las respuestas espontáneas, es percibida como el cuarto problema. Así lo señala un 7,5% si bien sólo el 2,2% entiende que este asunto le afecta directamente. Pero hay más. Porque cuestionados directamente por la inmigración, el 47,9% la identifica como positiva, porcentaje al que se suma otro 7,4% que la califica de muy positiva. Ante la pregunta de la acogida por la Junta de Andalucía de menores migrantes, a un 41,4% le parece bien y a un 24,6%, muy bien. A un 6,9% le parece muy mal y a un 11,3%, mal.

La vivienda

En lo que parece que hay consenso es en señalar que el precio de la vivienda es la causa del problema de acceso. Así lo entiende, al menos, el 74% de los andaluces, aunque otro 10% culpa a la falta de oferta para la compra de un inmueble. A la hora de señalar las causas de este alto precio hay diferentes versiones porque un 28% entiende que es a causa de los apartamentos turísticos y otro 25% lo achaca a que la gente compra o alquila a precios muy altos. Además, el 35,5% de los andaluces conoce el caso de alguna vivienda que está ocupada frente al 64,2% que no conoce ningún caso de ocupación de los inmuebles. El 43,3% considera que a los ocupas les protege la ley, y un 29,7% estima que el derecho a la propiedad privada no está nada protegido, dato al que se suma que un 45,7% cree que no está suficientemente protegido.

...Y lo que no aparece

En las respuestas espontáneas, son muy pocos los andaluces que señalan al Gobierno andaluz o al Gobierno central como preocupaciones. Apenas un 1,6% de los encuestados considera que el Gobierno andaluz es un problema, pero todavía menos andaluces, un 1,1% muestra insatisfacción con el Gobierno central. Y, aunque el respaldo político al PSOE está muy por debajo del que recibe el PP, Pedro Sánchez es un problema para sólo el 0,2% de los andaluces.

Hay otro dato llamativo. A pesar de la polémica política e institucional por el anunciado concierto fiscal para Cataluña y las intensas declaraciones políticas al respecto, a los andaluces no les interesa ni eso ni la financiación de los servicios públicos de la comunidad autónoma. Ningún encuestado lo ha mencionado aunque demandan, claro, mejores prestaciones de los servicios públicos.