9.318 piscinas hacen de Chiclana la localidad con más instalaciones en la provincia de Cádiz

Tarifa se unía esta semana al veto al llenado de piscinas -que ya se inició en algunos puntos de la Axarquía a principios de mes-, pero no es siquiera el municipio que cuenta con más instalaciones registradas en la provincia de Cádiz: un primer puesto que corresponde a Chiclana; el término municipal ha inscrito en el Catastro este año un total de 9.247 piscinas no cubiertas –9.318, si sumamos la cifra de albercas cubiertas–. La cifra, reina absoluta en el ámbito gaditano, viene de la mano del gran diseminado y del alto número de casas particulares y segundas residencias. Algo que suele repetirse en las localidades que marcan un mayor cómputo de piscinas: aquellas donde las urbanizaciones tienen un peso importante. De esto modo, aparecen en el pódium El Puerto (3.998 piscinas al aire libre, 4.022 en total), Conil, con 3.438 piscinas abiertas y San Roque, con 2.851 piscinas no cubiertas y 40, tejadas. Todas ellas, cuentan con más piletas que Jerez, que reúne tanto numerosas piscinas comunitarias como un gran término municipal, y que acumula 1.973 piscinas no cubiertas.

Otros plusmarquistas de las piscinas provinciales son Algeciras (1.880 piscinas) y Sanlúcar (1.774). Casi como dicta la lógica, Cádiz capital presenta un magro resultado, con un total de 35 piscinas (31, cubiertas y cuatro, no cubiertas). De hecho, la gaditana es la capital andaluza con menor número de depósitos de recreo, con la capital onubense ocupando el penúltimo lugar (186 piscinas). La cercanía del mar no es, sin embargo, un factor definitivo, pues ahí tenemos los casos de Almería (2.020) o de Málaga, con 5.926 piscinas al aire libre. A nivel autonómico, es Córdoba la capital con un mayor número de albercas, apuntándose un total de 11.683, seguida por Jaén (4.069), Granada (1.986) y Sevilla (1.747).

En total, la provincia gaditana cuenta con 36.609 piscinas registradas, de las cuales, 289 son cubiertas. Parece mucho, pero no es tanto comparado con dos de nuestras vecinas, Sevilla y Málaga, las campeonas a nivel andaluz. Así, los sevillanos han registrado un total de 61.195 albercas (228, cubiertas), con Carmona (4.796), Alcalá de Guadaira (4.505) y Dos Hermanas (4.473) como las localidades con un mayor número de piscinas al aire libre.

Málaga, desde luego, se lleva el oro, con 78.606 piscinas no cubiertas y otras 518, techadas –un cómputo total de 79.124–. Los malagueños atesoran cifras delirantes como las de Marbella (10.744 piscinas abiertas) y Mijas (8.214). No van mal la propia capital ni Estepona (4.264) o Benalmádena (3.943).