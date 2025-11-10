El PP andaluz se recompone para atraer a una mayoría moderada

El objetivo político es lograr una mayoría de estabilidad en las próximas elecciones de la primavera de 2026, la nueva denominación que el PP andaluz va a utilizar en lugar de mayoría absoluta. Y Moreno está convencido de que esa posibilidad pasa sólo por mantener un perfil propio también dentro del PP, por seguir navegando en la centralidad, con un discurso sin gritos y sereno. Los datos que maneja el PP andaluz desvelan que el 60% de los votantes de Vox prefieren a Moreno como presidente, lo mismo que el 16% de los del PSOE, es evidente que por detrás del líder al que votan.

La fórmula de la moderación le dio la mayoría absoluta y por eso desde el PP andaluz la reivindican. También ante Alberto Núñez Feijóo que este domingo arropó a Moreno en el acto de clausura del congreso y le escuchó su primer compromiso electoral.

“Este Gobierno está trabajando sin descanso y sin complejos por mejorar esta tierra y lo estamos logrando. Y lo que queda nos vamos a dejar la piel para que Andalucía sea la líder de España porque quiere, puede y lo vamos a conseguir. Somos los únicos capaces de hacer eso por Andalucía y por España”, dijo Moreno a sus compromisarios.

Los adversarios

Para eso necesitan atraer a una mayoría moderada que se ve amenazada por Vox que crece no sólo en Andalucía sino en un contexto internacional del que es difícil sustraerse. El enemigo político ya no es el PSOE, por más que pueda restarles votos, y hay que rediseñar las estrategias y los mensajes. Y de eso ha ido este 17 congreso en el que han participado más de cinco mil personas entre compromisarios, cuadros del partido, invitados y sociedad civil, además de más de doscientos periodistas.

“Hay una confluencia de intereses que quiere hacer caer al Gobierno de Andalucía, una unión temporal electoral de todos los grupos de la oposición para cortar el cambio en Andalucía. Y digo bien, de todos los grupos de la oposición a un lado y a otro, son la cara A y B de un mismo disco, porque no piensan lo mismo pero quieren lo mismo”, aseguraba Juanma Moreno.

Los jóvenes y el campo

En esa estrategia electoral hay dos campos de batalla, los jóvenes y el campo. “Dicen que los jóvenes prefieren los extremos políticos. Y no es cierto; prefieren al PP”, decía el presidente andaluz. Y ha hecho muchos guiños para mostrarles que sí, que están entre sus preferencias. Moreno ha dedicado más tiempo a los muchos jóvenes de Nuevas Generaciones (no todos compromisarios, sí muchos invitados) que a ningún otro grupo presente en el congreso. Había tatuajes, camisetas, y una decoración con food trucks, el regalo era una tote bag para que ahora la paseen por toda Andalucía... y dos fiestas nocturnas, una el viernes y otra el sábado, para que la muchachada lo pasase bien.

El campo ha sido el otro sector que más se ha cuidado. Muchas referencias, muchos colectivos invitados y hasta un guiño personal. Juanma Moreno dijo el domingo que el PP es el partido de los agricultores, “como mi suegro que está aquí y es agricultor”. Y era cierto. Su esposa, Manuela Villena, sus tres hijos, su madre, sus hermanas, sus cuñados y sus suegros estaban allí para aplaudirle.

La sanidad

“Podéis estar orgullosos de lo que estamos haciendo”, aseguraba en la parte más sensible de sus palabras. “Cogimos una sanidad pública con un presupuesto de 9.800 millones y lo hemos subido a 16.200 millones. Ahora tenemos más profesionales que nunca y el gasto sanitario por habitante supera la media nacional. ¿Eso es privatizar? No. Eso es avanzar”. “La supuesta privatización es la gran mentira de la izquierda y del PSOE”, aseguraba Moreno en el recinto sevillano de Fibes mientras en todas las capitales andaluzas se producían manifestaciones contra su gestión sanitaria. Las miraban de reojo pero no había especial preocupación; consideran que ha quedado claro que son “ideológicas” y no por el modelo sanitario. Y entienden, además, que la intervención de Sánchez en el asunto les beneficia porque hay muchos españoles que ya han optado por opinar justo lo contrario que el presidente del Gobierno. “Llamar privatizador a un Gobierno que dedica más recursos a los servicios públicos son mentiras, mentiras, mentiras”.

“El desahogo”

Alberto Núñez Feijóo llegó a Sevilla en la tarde del sábado para evitar retrasos en los transportes pero no se vió con Juanma Moreno ni apareció en el congreso hasta que no le tocó el turno de intervención, en el acto de clausura.

Y, en su estilo y en una intervención más corta de lo esperado, apelaba al voto útil llamando a los españoles a canalizar su “desahogo” ante la “corrupción” que, en su opinión, caracteriza al Gobierno de Pedro Sánchez depositando su confianza en el PP para posibilitar con sus votos un “cambio” en el Ejecutivo de la nación, subrayando que el “único camino” para lograr ese propósito pasa por votar al PP. “No hay otro camino, no nos despistemos”, ha advertido: “Nada de carambolas, si quieren que gobierne el PP, voten al PP”. Miguel Tellado, secretario general y Cuca Gamarra, vicesecretaria, también estuvieron presentes en Sevilla.