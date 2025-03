El letrado mayor del Parlamento decidirá si se investiga la financiación del PP de Sevilla

Al final será el letrado mayor del Parlamento andaluz, Manuel Carrasco, el que decida si la Cámara puede analizar o investigar la financiación del PP de Sevilla, que durante años utilizó los fondos de su grupo en la Diputación para financiar gastos del partido y de sus concejales en el Ayuntamiento de la capital. La presidenta de la comisión de financiación de partidos, la socialista Pilar Navarro, ha solicitado la reunión de este organismo, pero el PP se ha opuesto con su mayoría absoluta. La Mesa de la Cámara ha decidido este miércoles que el letrado elabore un informe para analizar esta competencia.

El PP de Sevilla, tal como ha publicado este medio, empleó los fondos de su grupo en la Diputación para financiar actividades electorales, tales como el alquiler de autobuses, y pagar complementos a sus concejales en el Ayuntamiento hispalense.

El grupo popular en la Cámara, a través de su portavoz en la Cámara andaluza, Toni Martín, anunció su oposición a la convocatoria de la comisión, porque es una "vergüenza" que el PSOE-A la quiera utilizar de forma partidista por interés político". La mesa de dicha comisión se ha reunido para decidir si se fija una convocatoria de la misma, a petición de los grupos de PSOE-A y Mixto-Adelante Andalucía. El PSOE-A ha solicitado que se convoque de manera "urgente" por el "escándalo" del cobro de presuntos "sobresueldos ilegales" por parte de concejales del PP del Ayuntamiento de Sevilla. El PP-A, con mayoría absoluta en el Parlamento, ha anunciado que se opondrá a ello.

Martín, ha denunciado que es una "vergüenza" que el PSOE-A, en un intento "de atacar a otro partido político, utilice órganos parlamentarios como esta comisión". Según ha dicho, el asunto que el Grupo Socialista pone sobre la mesa para convocar la comisión "no tiene nada que ver con este Parlamento ni con las ayudas ni subvenciones que otorga". "No vamos a prestarnos a este juego que a mí me parece obsceno, porque es una utilización clara de este Parlamento, simplemente para los jugueteos políticos de uno y de otro", ha señalado.

Toni Martín ha recordado que la comisión de financiación de los partidos políticos del Parlamento "está para analizar las subvenciones" que desde la institución llegan a los distintos grupos políticos y el uso que de esas subvenciones se hace. Y esas subvenciones, según ha recalcado, pasan hasta "tres filtros: Un informe del Interventor General del Parlamento, un informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía y un informe del Tribunal de Cuentas" y en ninguno de esos informes "se ha percibido la más mínima irregularidad en el uso o en la justificación de esas subvenciones".

Ha señalado además que el PP-A ha sido el "único" grupo político "que no ha recibido ningún reparo", mientras que sí los ha habido a otras fuerzas políticas, que han tenido que "solventar posteriormente en la justificación de esas cuentas". Martín ha insistido en que el grado de fiscalización, "de auditoría y de transparencia de estas subvenciones y de este Parlamento es absoluto".