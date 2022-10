Un prototipo de aerotaxi realiza su primer vuelo libre en España en tierra jiennense

Un prototipo de aerotaxi ha sobrevolado este miércoles con éxito el cielo de Villacarrillo (Jaén), el primer vuelo libre que se realiza en España de esta aeronave, desarrollado por Umiles Next y Tecnalia,, que ha conseguido un despegue y aterrizaje autónomos.

El vuelo se enmarca en las demostraciones del proyecto USPACE4UAM, el consorcio europeo para la integración segura de operaciones mixtas, con vehículos tripulados y no tripulados en entornos urbanos, gracias a TEcnalia y UMILES Next empresas promotoras.

Las pruebas, que se han realizado en el centro ATLAS, Centro de Vuelos Experimentales de Villacarrillo, han puesto en funcionamiento el aerotaxi con un trayecto de 160 metros a 15 metros de altura.

Una demostración con la que se ha comprobado que es posible el aterrizaje y despegue autónomos, el control en altura autónomo y la integración del aerotaxi en el espacio aéreo europeo.

Esta es la primera vez que el prototipo Concept Integrity vuela en cielo abierto en España.

Joseba Lasa, director del proyecto de aerotaxi de TEcnalia, ha mostrado su satisfacción por "un hecho histórico, la demostración de que es posible sobre volar el cielo de Jaén ha sido todo un éxito gracias al desarrollo tecnológico realizado en España por las empresas UMILES Next y TECNALIA".

Este aerotaxi goza de grandes ventajas respecto al helicóptero o a la avioneta ya que es cien por cien eléctrico, siendo su introducción en la ciudad más viable y es mucho más económico, contamina menos y el ruido es inferior.

Ha avanzado que en un futuro inmediato está prevista la instalación de vertipuertos, similares a los helipuertos, en los que aterrizarán y despegarán los aerotaxis con forma de aviones con alas.

"Sin embargo el prototipo que hemos diseñado se espera que en un futuro sea autónomo, monoplaza y que tenga unas dimensiones tan restringidas que se pueda aparcar en el centro de la ciudad sin necesidad de una infraestructura, el objetivo final es que tengan el tamaño de un coche", ha señalado.

En el futuro, este nuevo medio de transporte de pasajeros será totalmente autónomo. "En una primera etapa tendremos un aerotaxi con un piloto y con dos, tres o cuatro pasajeros para que su integración en el mercado sea más rápida."

Puede llegar a alcanzar los 120 kilometros por hora, al ser intraurbano y con unas autonomías de quince kilómetros o quince minutos aunque se irá ampliando poco a poco, según el director del proyecto.

Ha precisado que aunque parezca poco 15 kilómetros, realmente el centro urbano del 85% de las ciudades tiene en torno a esa distancia, por lo que con este tipo de vehículo "se podría ir de un lado al otro de la ciudad en línea recta en siete minutos, es la ventaja competitiva".

Carlos Poveda, CEO de UMILES Next, ha subrayado que con esta demostración han conseguido testear la tecnológica, comprobar que la tecnología es la apropiada y evolucionarla, y por otro, integrarlo en el espacio aéreo, es como "hemos comprobado la estabilidad de este dron de drones."

Today @tecnalia prepared a great Demo day in the Spain 🇪🇸 with flight test of the #eVTOL in the @Uspace4UAM project by @SESAR_JU. 🚁 #UAM #urbanairmobility #drones #innovation #aviation #research pic.twitter.com/7LyrTeS7Pt