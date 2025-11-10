Pruebas de acceso a la universidad en Andalucía para mayores de 25, 40 y 45 años: estas son todas las fechas clave y requisitos para el curso 2026/2027

Estas son las fechas clave para solicitar el acceso a la universidad en el caso de los mayores de 25, 40 y 45 años

Ya se han publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) las fechas oficiales de las pruebas de acceso a la universidad para mayores de 25, 40 y 45 años correspondientes al curso 2026/2027. Así lo ha comunicado el ejecutivo andaluz, después de que los plazos fuesen aprobados por la Comisión Coordinadora Interuniversitaria. De esta forma, se abre nuevamente el procedimiento para todas aquellas personas interesadas en cursar estudios superiores que cumplan los requisitos.

"Esta Comisión es el órgano al que le corresponde la organización de todos los aspectos técnicos de esos exámenes y está conformada por representantes de la Junta de Andalucía, así como también por las nueve instituciones académicas públicas de la comunidad que imparten estudios de grado", explica el gobierno autonómico. Ahora bien, ¿cuáles son las fechas que debemos marcar en el calendario?

Pruebas de acceso a la universidad: estas son las fechas para mayores de 25 años

El acceso a la universidad para los mayores de 25, 40 o 45 años sigue criterios diferentes, en función del límite de edad establecido. Así, en el caso de las personas mayores de 25 años, será necesario superar un examen muy similar al de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), centrado en "valorar las habilidades y aptitudes, según la rama del conocimiento elegida". Asimismo, prosigue la Junta, "las solicitudes podrán presentarse del 16 de febrero al 9 de marzo del 2026 en la universidad pública andaluza donde se desee realizar la prueba, que tendrá lugar los días 10 y 11 de abril".

En cuanto al propio examen, cuenta con dos fases: una general y otra específica. La primera de ellas tendrá lugar el 10 de abril de 2026, con el claro objetivo de "medir la madurez e idoneidad para realizar este tipo de educación superior, así como la capacidad de razonamiento y de expresión escrita". En total, consta de tres ejercicios: uno, para desarrollar un tema de actualidad; otro, para examinar de Lengua Castellana; y un tercero, para traducir de una lengua extranjera, ya sea alemán, francés, inglés, italiano o portugués.

Por su parte, la fase Específica está prevista para el 11 de abril y "tiene por finalidad valorar las habilidades, capacidades y aptitudes de los candidatos", teniendo en cuenta cada una de las ramas de conocimiento escogidas. Por lo tanto, los aspirantes deben examinarse de dos materias relacionadas con el grado al que quieren acceder: Biología, Diujo técnico, Empresa y Diseño de Modelos de Negocio, Física, Geografía, Historia de la Filosofía, Historia General y del Arte, Matemáticas, Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales y Química.

¿Cuándo son las pruebas de acceso para mayores de 40 y 45 años?

Ahora bien, los mayores de 40 años con experiencia laboral o profesional cuentan con un plazo de presentación de solicitudes que se abrirá el próximo 24 de noviembre de 2025. En este caso, los candidatos no tendrán que realizar un examen. Después de que su trayectoria sea evaluada, se les realizará una entrevista personal que tendrá lugar el 3 de febrero de 2026.

Finalmente, se contempla la posibilidad de una prueba adaptada y una entrevista personal para las personas mayores de 45 años, sin experiencia laboral ni formación previa. Para poder entrar en este proceso, deberán presentar su solicitud entre el 16 de febrero y el 9 de marzo de 2026 y realizar el examen que se celebrará el 10 de abril.

Este es el calendario de las pruebas de acceso a la universidad: