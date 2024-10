El PSOE de Andalucía no abandona el ruido interno sobre el liderazgo de Espadas

Por más que se pretenda enmarcar los debates internos en el PSOE-A en la normalidad orgánica en la que vive instalado un partido, cada vez son más las voces que reclaman un cambio de rumbo. Quienes no lo hacen son aquellos quienes el secretario general del partido ha colocado en cargos de responsabilidad del partido. En las últimas horas, el parlamentario Mario Jiménez y el ex consejero de Agricultura, Rodrigo Sánchez Haro se han posicionado en favor de un relevo al frente del PSOE. En el otro lado de la balanza, el ex presidente de la Junta, Manuel Chaves, así como los cargos María Márquez y Rafael Márquez han salido en defensa de Juan Espadas quien, desde el Senado, ha agrupado los comentarios en contra de su gestión como "normales".

El secretario general del PSOE, no hay "ninguna novedad" en el comentario de Mario Jiménez en el que abogaba por una renovación en el partido. "Si no cambiamos el PSOE-A, no cambiaremos Andalucía", señalaba el onubense en su perfil de X. Espadas, aprovechando su presencia en la Cámara Alta, ha asegurado que era "una cuestión de carácter orgánico" y el Senado, desde donde estaba ofreciendo su rueda de prensa, no está "para ese tipo de cuestiones". En cualquier caso, ha enmarcado las palabras de Jiménez en "la celebración de un congreso como el que tendremos en breve y, por tanto, lo entiendo en el marco de que, efectivamente, vamos a renovar los órganos, tanto federales, regionales o provinciales, y esa renovación efectivamente consolidará el liderazgo y los equipos que la militancia decida". "Por tanto, ninguna novedad, y si hay cualquier otra cuestión, pues efectivamente se debatirá en el ámbito orgánico".

Las críticas de Mario Jiménez después de que se conocieran los resultados del Centra, cuya encuesta refrendaba la mayoría absoluta del PP, quien fuera consejero de Agricultura, Rodrigo Sánchez Haro, escogía su perfil de X para refrendar las palabras del onubense: "Así es. El PSOE-A necesita un nuevo liderazgo y un proyecto que ilusione a los andaluces, y Andalucía necesita al PSOE una vez más".

Entre los apoyos al actual secretario general del PSOE-A, especialmente significativo fue el del ex presidente de la Junta, Manuel Chaves, a quien Espadas arropó después de se exonerado en la pieza política de los ERE, ofrecía durante un acto celebrado en Jaén, donde expresó que siente al PSOE "con mucha fuerza" ante los próximos congresos y ha destacado que, ante aquellas voces que piden cambios al frente del partido en Andalucía, "veremos en los próximos congresos si hay mucha o poca gente que pide renovación, pero en principio Juan Espadas es secretario general y, lógicamente, él también quiere ser el candidato a las elecciones".

No obstante, el expresidente andaluz ha pedido que se tenga en cuenta la nueva realidad social y política:"Ya han pasado 40 años, los tiempos han cambiado, la realidad ha cambiado, hay una nueva generación en el partido que posiblemente tiene sus ideas de cómo hay que hacer la política y las cosas que hay que hacer, y eso merece mucho respeto" e indicó que "me preocupa la marcha del partido".

Apoyos de su Ejecutiva

No fue el único respaldo a la gestión de Juan Espadas. La portavoz de la Comisión Ejecutiva del PSOE-A, María Márquez, ha retado a los críticos con el secretario general a que, cuando llegue el congreso regional, que se celebrará con posterioridad al federal, "quien quiera que dé la cara y ponga encima de la mesa cuál es su modelo". Para ella, la opinión de su compañero en las listas de los socialistas onubenses es "una más". Se ha mostrado convencida de que va a ser "un proceso congresual apasionante, como siempre ha sido y como siempre lo vive el PSOE, desde la riqueza de las ideas y desde las singularidades que tenemos también cada uno".

En la misma línea de defensa, el coordinador de Presidencia del Grupo Parlamentario Socialista, Rafael Márquez, ha defendido este martes el "liderazgo" de Espadas y ha considerado que el PSOE-A va "en el buen camino". Márquez ha expresado su "total desacuerdo" con las manifestaciones de Jiménez y ha dicho que, bajo el liderazgo de Espadas, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha tenido que hacer solo en dos años desde su mayoría absoluta una "grave crisis" de un Gobierno que "está acorralado y contra las cuerdas", fruto de una oposición "sería y rígida" del PSOE.