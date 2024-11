El PSOE-A emplaza a los críticos con Espadas a llevar su alternativa al congreso regional

Las declaraciones del secretario general del PSOE de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, en las que pedía cambios en la actual estrategia de la dirección regional del partido encabezada por Juan Espadas, para convertirse en una "alternativa real" al Gobierno de Juanma Moreno, han llegado hasta el Parlamento de Andalucía. La portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, Ángeles Férriz, ha invitado a los "compañeros" de partido que tengan "algo que decir" a expresarlo en los congresos que a distinto nivel afronta el partido en los próximos meses. Tampoco su homólogo popular, Toni Martín, no ha dejado pasar la oportunidad de referirse a este asunto y ha destacado que "Juan Espadas antes era discutido sotto voce y ahora lo discuten abiertamente en los medios de comunicación, en las redes sociales".

Ferriz se ha referido al enfrentamiento mantenido en la red social X entre el parlamentario por Huelva Mario Jiménez y el diputado autonómico por Granada y exsecretario de Organización del PSOE-A Noel López, al hilo de las manifestaciones de Ruiz Boix. El primero de ellos declaró estar "totalmente de acuerdo" con el líder de los socialistas gaditanos ya que piensa que "el PSOE-A tiene que reflexionar y tomar las mejores decisiones para volver a ser una alternativa a la derecha incapaz y corrupta que gobierna" Andalucía. Noel López replicó en la misma red social, con un mensaje que comenzaba con un "querido Mario", para señalarle a continuación que "cuando uno está en su proyecto personal a veces no tiene tiempo para trabajar en un proyecto colectivo", y que "el equipo en el que trabajas es ya esa alternativa".

Férriz, ha recordado que ella no tiene ahora "ninguna responsabilidad orgánica" y ha añadido que "estamos a las puertas" del Congreso Federal que el PSOE celebrará a finales de este mes de noviembre en Sevilla, que "abre además una ronda de congresos" para el PSOE, a nivel autonómico, provincial y local, y "todo el que tenga ganas de hablar, va a tener oportunidad de hacerlo en los órganos del partido". "Y a eso invito a todos los compañeros que tengan algo que decir, que lo hagan en los congresos federales, regionales, provinciales y locales", ha abundado Ángeles Férriz antes de concluir subrayando que el grupo parlamentario socialista se dedica en la Cámara autonómica "a trabajar, a fiscalizar al Gobierno" del PP-A que preside Juanma Moreno, y "a ponerle voz a los andaluces y a las andaluzas, que es lo que necesita precisamente esta tierra", según ha sentenciado.

Toni Martín, esta mañana en la Cámara andaluza. / Joaquín Corchero / Europa Press

Por su parte, desde las filas populares, Toni Martín ha defendido que, "esa auténtica batalla interna con un líder absolutamente discutido", a posteriori "redunda" en las formas de hacer oposición del Grupo Socialista, que ha descrito "sin norte", y, en consecuencia, "el único objetivo es intentar erosionar como sea al Gobierno de Andalucía, aunque sea con mentiras".

El portavoz del Grupo Popular, quien ha apuntado que "no voy a entrar en problemas internos de ningún partido en Andalucía", pero ha considerado que "no podemos abstraernos" del hecho de que la vida interna de los partidos "luego tiene su reflejo en lo que pasa en el Parlamento". Martín ha sostenido que su pronunciamiento tenía como objetivo evaluar "al partido más fuerte de la oposición, el más representativo, el más numeroso", por cuanto si en estos momentos hay escaramuzas en la antesala de un Congreso Federal y del posterior Congreso Regional en la práctica lleva a que el Grupo Parlamentario "no sabe muy bien cómo criticar", de manera que les lleva a "parecer que están trabajando mucho cuando no están haciendo nada".

"Me inquieta, me preocupa", ha proseguido afirmando Martín, quien ha invitado al Grupo Socialista a que en el momento de debate parlamentario del proyecto de Presupuestos para 2025 "sean capaces de aparcar, aunque sea por un tiempo, esas peleas internas, esas batallas que no interesan a nadie, que no son buenas para nadie".