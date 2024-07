Estos son los dos pueblos de Andalucía más buscados en Internet

¿Alguna vez te has preguntado cuál es el pueblo de España más buscado en Internet? El portal de reservas Holidu, sí; y ha compartido los resultados en su página web. De esta forma, no sólo aporta información sobre posibles destinos vacacionales, sino que también pone de manifiesto el interés de los españoles por lugares que no superan los 5.000 habitantes. Y es que, si bien suele hablarse de las grandes ciudades, en España se encuentran pueblos verdaderamente bonitos, llenos de vida, paisajes increíbles y, en ocasiones, desconocidos.

Así, como podemos ver en esta lista recogida por Holidu, dos pueblos andaluces se encuentran entre los más buscados, despertando el interés de miles de personas al mes. Se trata de Frigiliana, en Málaga, y Setenil de las Bodegas, en Cádiz. Dos lugares que no pueden faltar entre los objetivos turísticos de estas vacaciones de verano.

Frigiliana, el pueblo más buscado de Andalucía en Internet

Vista de Frigiliana, uno de los pueblos andaluces más buscados en internet

En la provincia de Málaga, a los pies de la Sierra de Almijara, rodeado de colinas verdes y con el Mediterráneo en el horizonte, nos encontramos con Frigiliana. “El típico pueblo andaluz que cualquiera podría tener en mente, con estrechas callejuelas, casas encaladas decoradas con bonitas flores de colores, el rumor de fondo del agua de las fuentes y los lugareños charlando a la sombra de un níspero. Son muchos los atractivos que atraen a cientos de visitantes cada año a este fantástico pueblo malagueño, hasta el punto de haber sido galardonado en varias ocasiones como el pueblo más bonito de Andalucía”, así lo expresa la página web de Holidu.

En la actualidad, y según recoge el portal, Frigiliana cuenta con un total de 4080 búsquedas al mes. Se trata, sin duda, de un lugar mágico para descubrir las zonas menos pobladas de la provincia de Málaga. Y es que se ha consolidado como el lugar favorito de la comarca de Axarquía. Así, no podemos perdernos auténticas joyas de su patrimonio como el casco histórico o la Fábrica de miel de azúcar, construida en el siglo XVIII y cuya finalidad no ha perdido con el tiempo.

Setenil de las Bodegas, donde el cielo es la roca

Setenil de las Bodegas, uno de los pueblos más bonitos de España / Andrei Dimofte

En 2021, este pueblo gaditano logró hacerse con el título en la séptima edición de una encuesta popular para elegir “El Pueblo con más Encanto de Andalucía 2021”. Ahora, forma parte del ranking de los más buscados, con un total de 3380 visitas al mes. Y es que sus características viviendas construidas contra la pared rocosa de la colina, hacen de este lugar una localidad única, digna de verse. Una de esas bellezas del interior andaluz que, en un primer momento, tienden a pasar desapercibidas; y una vez descubiertas, ya no se olvidan. Asimismo, varias de sus calles tiene un ‘tejado’ natural de piedra que les da sombra todo el año.

Si aún no cuentas con un destino claro para estas vacaciones, tal vez aventurarse a descubrir los dos pueblos bonitos de Andalucía más buscados de España, sea una forma de conocer la comunidad de una manera diferente. Siempre desde el interés por el entorno rural en el que se insertan para disfrutar de paisajes, gastronomía y cultura al aire libre.