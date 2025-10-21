Puntos negros en las carreteras de Andalucía: ¿cuáles son las más peligrosas?

La organización Automovilistas Europeos Asociados (AEA) ha publicado su informe sobre la peligrosidad de la Red de Carreteras del Estado en el quinquenio 2019-2023, indicando que Andalucía tiene la autopista de peaje con el tramo más peligroso de España. El análisis también subraya que diversas carreteras andaluzas presentan un índice de peligrosidad medio que excede en más de un centenar de veces la media nacional.

El informe selecciona los tramos más peligrosos de España teniendo en cuenta los sectores de un kilómetro de carreteras de la Red del Estado (RCE) con un Índice de Peligrosidad Medio en los cinco últimos años igual o superior a 82. Es decir, tramos de carretera que al menos tuvieran un índice de peligrosidad diez veces superior al de la media nacional (el IP medio en las carreteras en 2023 fue del 8,2).

El análisis de los tramos de la red nacional en Andalucía muestra un panorama heterogéneo en cuanto a riesgo vial. El IPM supera la media nacional, con un valor en la comunidad de 100. Los datos reflejan que la peligrosidad no siempre está vinculada al volumen de tráfico: mientras algunos tramos muy transitados presentan índices moderados, otras vías con escaso tránsito destacan por su riesgo elevado, principalmente debido a trazados antiguos, curvas peligrosas o falta de mantenimiento.

En Córdoba, la N-432a en el kilómetro 256 lidera la lista de peligrosidad en Andalucía, cuarta en España, con un IPM de 1.044,7, a pesar de que solo circulan 212 vehículos diarios. Otros tramos importantes, como la N-420 (km 92) y la N-331 (km 67), presentan valores de IPM superiores a 100 puntos, señalando que incluso vías con tráfico medio pueden ser peligrosas por su geometría o condiciones del firme. La N-432R (km 1) muestra un IPM de 115,5 con una intensidad media diaria de 2.324 vehículos, consolidando la provincia como uno de los focos de riesgo de la región.

En Jaén, la N-4a (km 248) es la séptima de España al presentar un IPM de 843, aunque apenas circulan 62 vehículos al día. La combinación de baja intensidad y alta peligrosidad evidencia la vulnerabilidad de estos tramos rurales o poco utilizados.

Almería tiene un perfil mixto: los tramos de la N-340a (km 456 y 462) muestran un IPM de 322,3 con tráfico bajo (426 vehículos), mientras que otros sectores como los kilómetros 392, 520 y 522 presentan un riesgo medio (IPM entre 102 y 197) con flujos más elevados, hasta 5.316 vehículos diarios. No obstante, dentro del segmento de las autopistas de peaje, la provincia de Almería lidera el ránking de España en tramo más peligroso. En concreto, el informe se refiere al kilómetro 901 de la AP-7, que tiene el mayor índice de peligrosidad del país con 63, 14 veces superior al índice nacional medio (8,2). Esto refleja que la peligrosidad puede mantenerse incluso en vías modernas si el diseño o las condiciones no son óptimas.

En Sevilla, los tramos de la N-630 y la N-433 presentan IPM entre 101 y 159 puntos, con intensidades variables de entre 349 y 4.021 vehículos diarios. Destacan los tramos de los kilómetros 775 y 776, con IPM de 298,6, lo que evidencia sectores con trazado peligroso, pese a su tráfico relativamente moderado. La N-433 (km 52) también es relevante, combinando riesgo y flujo interprovincial, con IPM de 119 y más de 4.000 vehículos diarios.

En Huelva, los tramos de la N-431 y la N-435 muestran una combinación de tráfico medio-alto y riesgo elevado. El kilómetro 93 de la N-431 alcanza un IPM de 153,5 con más de 5.000 vehículos diarios, mientras que otros sectores de la N-435 presentan IPM de entre 90 y 155 puntos. Estos tramos reflejan la necesidad de actuaciones de seguridad específicas en carreteras de tránsito constante y trazado sinuoso.

Granada destaca por tramos muy transitados pero con riesgos moderados: la N-340 (km 334 y 337) supera los 10.000 vehículos diarios, con IPM de 96 a 109 puntos, mientras que la N-323 y la N-323a presentan valores entre 84 y 146, combinando tráfico medio con riesgo significativo en determinados puntos, como los km 188 y 190 de la N-323.

En Málaga, el tramo de la N-340 (km 302) mantiene un IPM de 146,9 con más de 1.300 vehículos diarios, situándose en un nivel medio-alto de peligrosidad.

Finalmente, Cádiz cuenta con tramos de alta intensidad pero con un riesgo relativamente contenido: la N-351 (km 6) supera los 24.000 vehículos diarios con un IPM de 115,7, mientras que la N-340 (km 81) mantiene un IPM de 98. Este contraste evidencia que la modernización y el mantenimiento de los tramos más transitados contribuyen a reducir la peligrosidad relativa.