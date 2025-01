"Quiero que el PSOE de Andalucía sea el contrapoder interno del PSC"

Está constantemente pendiente del móvil donde sus huestes le van mandando pantallazos de los avales que firman a su candidatura. Necesita conseguir 4.947 antes de las doce del mediodía de este viernes para poderse presentar frente a toda una vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda y es consciente de que tiene pocas posibilidades de lograrlo. Elige la Facultad de Económicas de Sevilla donde es catedrático para realizar esta entrevista. Chaqueta de pana y un pin con la bandera de Andalucía. Es un socialista "de los de siempre; desde el año 1976" y ha pasado por muchas vicisitudes en el partido; es un clásico que se presente a todas las primarias que haya, (ya lo hizo frente a Susana Díaz y Juan Espadas) pero esta vez es diferente. O eso dice.

Pregunta.-¿Por qué se presenta, porque cree que puede ganar o porque está buscando la integración en la estructura del PSOE?

Respuesta.-Ni por una cosa ni por otra. Lo que busco es la democracia interna del partido que se ha ido perdiendo por los cambios normativos y que han dejado sin participación a la militancia. La democracia es esencial para cualquier partido político y para cualquier liderazgo; los que no son ratificados democráticamente son muy etéreos y tienen muy poca viabilidad de constituirse en un liderazgo real.

P.-¿Le han llamado desde la Dirección Federal del PSOE?

R.-No. La otra candidatura llegó al final de una forma un poco extraña porque nunca antes María Jesús (Montero) había manifestado que quería ser candidata. Yo creo que piensan que no vamos a conseguir los avales, ellos sabrán. Nosotros tenemos claro que estamos cumpliendo una función para la militancia.

P.-¿Y no pensó retirarse cuando conoció a su rival?

R.-Retirarse es muy difícil porque hay mucho compromiso de mucha gente; mucha gente que lleva trabajando muchos años y luchando por la democracia interna. No están luchando por mí, no nos equivoquemos.

P.-Han tenido muchas reuniones con diferentes familias socialistas, pero lo cierto es que no han sido capaces de armar una candidatura de unidad.

R.-No se ha conseguido porque, en un momento determinado, una parte de esos que estábamos reflexionando para construir una alternativa a Juan Espadas, (nunca se habló de María Jesús Montero), pretendieron montar una alternativa totalmente artificial y nosotros dijimos que no.

P.-¿Esa alternativa tenía nombre?

R.-Juan Francisco Serrano; salía todos los días en los medios de comunicación, pero él nunca dijo que se quería presentar.

P.-El resultado de todo esto es que aquí está usted recogiendo avales para que haya primarias.

R.-Que no se celebren esas primarias es un fracaso del partido. Es falso eso de que las primarias rompen la unidad; las votaciones lo que hacen es confrontar proyectos alternativos y determinar los liderazgos. Es lo mismo que decir que porque hay democracia en España, España se rompe. Vamos a ser serios. Esto no va de unidades artificiales sino que de participe la militancia. Y, ahora mismo, en todo el proceso congresual, al incluido el Congreso Federal, es la primera vez que se están abriendo la agrupaciones que estaban totalmente muertas.

P.-¿Y no piensa que María Jesús Montero puede reactivar el PSOE andaluz?

R.-Eso lo tendría que decir ella. Yo sé que ella no tiene experiencia interna aunque sea vicesecretaria general. Una experiencia que nosotros sí tenemos; sí que es cierto que es el mayor activo político que tiene el PSOE andaluz. Si ella se hubiese presentado, yo no lo habría hecho.

P.-¿Y por qué lo hace?

R.-Porque ella se presentó después y ahora nosotros tenemos que cumplir nuestra palabra.

P.-Usted cree que no debe ser secretaria general de Andalucía y ministra de Hacienda.

R.-Es inconveniente desde todos los puntos de vista. No va a poder estar aquí y no se puede ocupar de un territorio como Andalucía con 80.0000 kilómetros y ocho millones y medio de habitantes, y 800 agrupaciones socialistas con teletrabajo. Es incoherente pensar que puede desligar su personalidad como ministra de Hacienda.

P. -Dígame tres diferencias entre su propuesta y la de Montero.

R.-He vivido las divisiones internas desde 1976 y sé cómo se intentan solucionar; pregúntele a María Jesús desde cuándo lleva en el partido. Yo tengo una percepción de la realidad de Andalucía más de izquierdas; la colaboración público-privada no estaría en nuestro proyecto. Y tengo muy claro cuáles son las medidas que habría que reclamar a Madrid para potenciar los servicios públicos fundamentales. Le he pedido a ella que suba la tasa de la reposición en la administración pública, la de personal, que la tiene limitada y ponga este límite donde no lo hay, en el capítulo de gasto, donde puedes privatizar todo lo que quieras.

P.-Es usted uno de los expertos en financiación autonómica. ¿A Andalucía le faltan 1.500 millones al año como dice Juanma Moreno?

R.-¿Sabe quién hizo los cálculos de esa cantidad? Mi compañero de departamento Pedro Atienza, que está con nosotros en la candidatura. Sistemas de federalismo hay muchos que sabe cualquiera que haya estudiado. Al final, lo importante es el dato per cápita.

P.-¿Piensa que ahora con la candidatura de Montero se va a acabar el debate de la financiación singular de Cataluña?

R.-Lo único que nos interesa es que en ese debate haya una alternativa para Andalucía, lo demás es problema del Gobierno. Mi perspectiva aquí es la misma que la del PSC que actuó para colocar a su presidente en la comunidad autónoma. Yo lo que quiero es que el PSOE andaluz sea el contrapoder interno del PSC. Si se consigue un sistema en el que quepan Andalucía y Cataluña, el problema está resuelto.

P.-¿Cree que habrá elecciones generales en 2025?

R.-Eso lo decidirá Junts. El Congreso de los Diputados es de derechas, y el Gobierno debería ser de derechas. Pero tienen un gravísimo problema y es que históricamente se matan entre las dos derechas, la vasco-catalana y la madrileña.