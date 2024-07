Las temperaturas suben en Andalucía: estas son las zonas que están en alerta por calor durante la semana

El calor extremo llega de nuevo a Andalucía. Después de una semana de inestabilidad meteorológica, las temperaturas máximas vuelven a subir a partir del miércoles, en la que será una jornada con seis provincias andaluzas en aviso por calor. Así lo podemos extraer de las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén y Sevilla serán las más afectadas por el incremento de las temperaturas, cuyas máximas rozarán los 40 ºC el jueves. Sin embargo, esta situación se extenderá a toda la península, de manera que también Badajoz (Extremadura) o Vega del Segura (Región de Murcia) se encontrarán también en aviso por calor; mientras que Gerona (Cataluña) y Menorca (Baleares) estarán en aviso por fenómenos costeros.

Villaverde del Río (Sevilla) alcanzará los 42ºC

La jornada del jueves, será en la que las temperaturas alcanzarán su máxima. De esta forma, la ciudad de Sevilla llegará a los 40 ºC, al igual que en el municipio de Los Palacios y Villafranca; mientras que otras localidades de la provincia rozarán incluso los 42 ºC. Es el caso de Villaverde del Río. En cambio, en municipios como Isla Mayor, ubicado en la llanura marismeña del río Guadalquivir, no superarán los 39 º C.

Asimismo, el miércoles y el viernes serán días en los que también reinará el exceso de calor, aunque sin llegar a temperaturas tan elevadas. Las máximas oscilarán en torno a los 38 ºC; y la situación se mantendrá hasta el fin de semana. En ese momento descenderán hasta los 33 o 34 º C en la capital hispalense. Por su parte, las mínimas bajarán hasta los 17 º C.

Otras provincias en aviso por calor

Además de Sevilla, otras provincias andaluzas se encuentran en la misma situación. Es el caso de Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva y Jaén. Así, en Granada las temperaturas no alcanzarán las máximas sevillanas, pero llegarán a los 39 ºC. Por su parte, la ciudad de Córdoba sí superará esta cifra, alcanzando los 41 º C durante la jornada del jueves; y se mantendrá en torno a los 38 – 39 º C el fin de semana. Finalmente, en el caso de Cádiz las temperaturas serán más suaves en la capital, si bien es verdad que localidades como Jerez de la Frontera se situarán en los 37 º C de máxima el miércoles.

Pueblos más frescos de Sevilla en los que refugiarse del calor

Ante la llegada de esta ola de calor, cabe preguntarse cuáles son los pueblos más frescos de la provincia de Sevilla. Y es que una escapadita no es mala idea, ahora que las temperaturas ascienden convirtiendo las calles de la capital hispalense en un verdadero horno. Así, nos encontramos con preciosos lugares naturales como Cazalla de la Sierra, municipio situado en el Parque Natural de la Sierra Norte sevillana. Y es que las temperaturas máximas de este espacio, por el que transcurre la rivera del Río Huéznar, no superarán los 36º C; descenciendo hasta los 32º C el domingo.

Ademas, es preciso tener presentes algunos consejos para sobrellevar el calor en Sevilla, con el fin de protegernos de las altas temperaturas. De esta forma, una buena hidratación, utilizar protección solar o evitar ponernos al sol en hora punta son cuestiones elementales, pero muy importantes, a la hora de cuidarnos en períodos de ola de calor.