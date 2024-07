Este es el pueblo más fresco de Sevilla en verano

En los meses de verano, no hay nada mejor que escaparse a un lugar fresco. Y es que, cuando las temperaturas ascienden hasta los 40º C y las calles de la capital hispalense se convierten en un horno, ¿quién no se imagina cogiendo carretera y alejándose del calor todo lo posible? Por ello, muchos sevillanos se preguntan cuál es el pueblo más fresco de la provincia. Comienza así la búsqueda de un espacio en el que poder refugiarse cuando llegan los días más cálidos de julio y agosto. La idea es disfrutar de un tiempo de calma y relajación, en el que las temperaturas agradables y suaves permitan vivir lo mejor de la temporada veraniega.

Cazalla de la Sierra, un espacio natural de temperaturas suaves

A lo largo de toda Andalucía hay una serie de rincones naturales y pueblos a la vera de ríos y playas con un clima mucho menos extremo. Así, en lo que respecta a Sevilla, nos encontramos con Cazalla de la Sierra, municipio localizado en el Parque Natural de la Sierra Norte de Sevilla a 80 kilómetros de la capital de provincia.

Este lugar, caracterizado por su hermoso patrimonio, así como por su gastronomía, aguardiente y vinos, es ideal para pasar el verano. Y es que su presencia en este parque natural favorece las temperaturas agradables y suaves, en comparación con las de otras ciudades. Asimismo, por él transcurre la Rivera del Huéznar, uno de los tres grandes ríos de la Sierra Morena sevillana. Todo ello hace que este pueblo sea, además, un lugar recomendado para los amantes del senderismo y las aventuras al aire libre, ya que está muy relacionado con las actividades de ocio y las excursiones por sus parajes naturales.

De esta forma, cabe señalar que, mientras las temperaturas en la ciudad de Sevilla se mantendrán durante el fin de semana en una mínima 21 ºC para el sábado y 17 ºC para el domingo; en Cazalla de la Sierra descenderán hasta los 11 ºC, según los datos extraídos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Las máximas no superarán los 30 º C.

De Constantina a Puebla de los Infantes, otros pueblos para ver en verano

Panorámica de Constantina / Antonio Pizarro

La Rivera del Huéznar dibuja, además, el límite noroeste de Constantina, otro municipio separado de esta forma de Cazalla de la Sierra. Con su ubicación en el ya mencionado Parque Natural de Sierra Morena, este pueblo sobresale por sus paisajes de casas blancas, mansiones señoriales y un castillo que, en el año 1985, fue declarado Bien de Interés Cultural. Se trata así de otro escenario que merece nuestra atención a la hora de pensar a dónde escaparnos en los meses de verano. Y es que, al encontrarse en el mismo entorno que Cazalla de la Sierra, las temperaturas continúan siendo más suaves que en otros lugares de Sevilla.

Por último, hay destinos que destacan por su fuerte componente cultural e histórico, así como por las actividades turísticas que ofrecen para toda la familia. Es el caso de Puebla de los Infantes. Entre la vega del Guadalquivir y la Sierra Norte, este espacio da la bienvenida al Parque Natural. Se trata de una localidad de casi tres mil habitantes que presume de ser un paraíso del turismo rural. Así, permite aventuras de todo tipo: senderismo, rutas a caballo, cursos de paramotor, kayak, paitball y hasta tiro con arco. Es decir, un oasis en medio del calor sevillano.