Sólo uno de cada tres jubilados andaluces tendrá un relevo en el trabajo en una década

El progresivo envejecimiento de la población española está siendo imparable. Al mismo tiempo que baja el número de nacimientos crece el de las muertes. La tendencia demográfica es implacable, también en Andalucía. Esta realidad, común en los llamados países desarrollados, tiene implicaciones en el mercado de trabajo. La población andaluza de entre 6 y 15 años que se estima activa en la próxima década resulta sensiblemente inferior a la población con más de 55 años con esa misma característica: 290.957 por 854.300. La proporción de alrededor de un tercio supone la cobertura teórica de la población con edad para trabajar.

El relevo del mercado de trabajo está entre las principales preocupaciones de los administradores en España. El Observatorio de la Vulnerabilidad y el Empleo de la Fundación Adecco abunda en un estudio en un aviso recurrente: el “creciente desequilibrio” entre la población que se incorpora y la que se jubila. Según este estudio, la sostenibilidad del sistema dependerá de la capacidad que tengan las administraciones para integrar mano de obra migrante, sumar a mujeres, personas con discapacidad y profesionales con la edad de jubilarse y desarrollar tecnologías para “garantizar la sostenibilidad del mercado laboral”.

El estudio de Adecco ha utilizado el siguiente procedimiento para calcular las cifras. A los 909.242 andaluces de entre 6 y 15 años que en la próxima década tendrán la edad legal para trabajar se le aplica la tasa de actividad del 32% que figura en la Encuesta de Población Activa para los menores de 25 años, resultando el citado número de 290.957 jóvenes que serán población activa en ese periodo. El mismo registro de población activa ha empleado Adecco para fijar las 854.300 personas de 55 años o más que se jubilarán en diez años. Por cada tres personas que se jubilan, se concluye, solo una se incorporará al mercado laboral, un “llamativo desequilibrio”.

Siendo la tasa andaluza de reposición de uno de cada tres (uno de cada 2,9 para ser exactos), el análisis por cada provincia arroja una tendencia más favorable en Almería (un joven por cada 2,6 mayores), mientras que la más desfavorable se ubica en Córdoba (un joven por cada 3,7 próximos jubilados). En medio, en orden creciente, se sitúan las provincias de Cádiz (2,6), Huelva (2,6), Sevilla (2,8), Málaga (2,9), Granada (3,4) y Jaén (3,7).

La aportación al mercado de trabajo de la migración es ya un hecho. Lo confirman los datos de afiliación de la Seguridad Social y los registros de empleo. La intensidad creciente de la migración a lo largo de los últimos años ha sido clave no sólo para que población haya seguido en aumento sino para que el llamado relevo generacional del mercado laboral esté resultando factible. “Esta dependencia de la migración aumentará” los próximos años, explica el estudio de Adecco, que estima, según las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística, que entre 2026 y 2035 lleguen a Andalucía 631.325 personas extranjeras y que, de ellas, un 70% buscará activamente empleo.

El problema del sistema laboral andaluz será sin embargo la falta de perfiles profesionales cualificados, un factor que afectará al relevo efectivo de un relevante sector del mercado de trabajo. “La migración será clave para sostener el mercado laboral, especialmente en sectores con escasez de mano de obra, pero no basta por sí sola. Debemos cualificar y recualificar al talento, autóctono y migrante, con políticas activas ambiciosas: formación digital y técnica, homologación ágil de títulos, acreditación de competencias y combatiendo la discriminación laboral. Solo así su integración será plena y alineada con las necesidades del mercado”, explica Francisco Mesonero, director general de la Fundación Adecco.

El “imperativo estratégico” de retener el “talento” con más de 50 años

Mesonero, director general de la empresa que ha llevado a cabo el estudio prospectivo sobre el mercado laboral cree que es un “imperativo categórico” retener o reenganchar a las personas con más de 50 años que cuenten con un perfil profesional cualificado. Es una de las medidas consideradas relevantes para mitigar los efectos de la tendencia natural de la demografía en Andalucía, conducente a un discreto reemplazo en el mercado laboral de un joven incorporado al trabajo por 2,9 personas jubiladas de aquí a diez años. “Retener o reenganchar a los profesionales con más de 50 años no es solo una cuestión de justicia social sino un imperativo estratégico en un contexto de envejecimiento sin precedentes, que además contribuye a mitigar los efectos del déficit de relevo generacional y a sostener la capacidad productiva del mercado laboral”, explica Mesonero.