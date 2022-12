Expresiones populares: ¿Qué quiere decir Aliquindoi?

Muchas de las expresiones y palabras que utilizamos en la actualidad provienen de mezcla o de la invención propia de otras palabras. Encontramos términos que provienen de expresiones o frases extranjeras, que se modificaron al español tras su uso repetitivo. De esta forma tienen su origen muchas de las expresiones que más utilizamos diariamente.

Aliquindoi

Esta expresión proveniente de la costa andaluza se define como "estar pendiente" o "estar atento" a cualquier suceso o acción que otros acometan. Esta palabra tiene su origen en el puerto, que deriva de un anglicismo que es detectado en los barcos ingleses. Se cree que proviene de la frase look and do it (mirad y hacedlo), frase que gritaban los marineros ingleses en los puertos andaluces.