DIRECTO | Rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno de Andalucía del miércoles 22 de octubre

Hoy se ha reunido el Consejo de Gobierno de Andalucía presidido por Juanma Moreno

Solventada la incidencia técnica en el SAS que impedía acceder a imágenes e informes de los cribados del cáncer

Tras ser presidido por Juanma Moreno, la portavoz del Consejo de Gobierno de Andalucía, Carolina España, comparece acompañada por algunos de los consejeros para comunicar los acuerdos adoptados en la reunión semanal del Gobierno andaluz.

En este miércoles 22 de octubre, España está acompañada por Antonio Sanz, consejero de Sanidad de Andalucía.

